Monte Sant’Angelo, l’appello di Marasco: “Fognature assenti a Macchia, Posta e Libera. Serve un intervento immediato”

Un’emergenza che dura da decenni e che, ancora oggi, grava su residenti e attività turistiche delle frazioni di Macchia, Posta e Libera. A lanciare un appello al sindaco Pierpaolo d’Arienzo è Giuseppe Marasco, consigliere comunale della Lega, che denuncia con forza l’assenza degli allacci alla rete fognaria in queste zone del territorio.

Secondo Marasco, l’assenza di un sistema fognario adeguato rappresenta un serio rischio per l’ambiente e la salute pubblica, soprattutto nei mesi estivi, quando l’afflusso turistico aumenta la pressione sulle infrastrutture. “Non si può continuare a ignorare questa criticità – spiega – i cittadini e i visitatori convivono con problemi legati a odori, inquinamento e degrado. Una situazione che penalizza la qualità della vita e danneggia l’immagine di Monte Sant’Angelo”.

Il consigliere comunale sottolinea anche l’impatto negativo sulla vocazione turistica del territorio. “La mancanza di servizi essenziali come la fognatura e il potenziamento della rete idrica mette a rischio la capacità attrattiva delle nostre località. I turisti scelgono altre mete, con inevitabili ripercussioni sull’economia locale”, denuncia Marasco.

Nell’appello al primo cittadino, Marasco formula alcune richieste precise: Realizzare gli allacci fognari per abitazioni e attività delle frazioni interessate. Interventi urgenti e immediati per garantire la salute pubblica e la tutela ambientale. Un piano di investimenti strutturato, che comprenda anche il potenziamento della condotta dell’acqua potabile gestita da AQP (Acquedotto Pugliese).

Per affrontare il problema, Marasco propone una collaborazione istituzionale tra Comune, enti regionali, nazionali e AQP, così da reperire finanziamenti e supporto tecnico. Inoltre, chiede che le zone a vocazione turistica vengano considerate prioritarie negli interventi di potenziamento infrastrutturale.

“Questa è una questione che risale addirittura al dopoguerra – conclude Marasco – e che nessuna amministrazione, finora, ha avuto la volontà o la capacità di risolvere. È giunto il momento di dare risposte concrete a residenti e turisti, mettendo al centro salute, ambiente ed economia”.