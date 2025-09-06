Class Verona NCC è la scelta ideale per chi cerca un servizio NCC Verona affidabile e di qualità. Offriamo trasferimenti esclusivi per chi desidera viaggiare con eleganza, sicurezza e comfort a Verona e in tutto il Nord Italia.
I nostri servizi sono pensati per turisti, famiglie, professionisti e aziende che hanno bisogno di puntualità, discrezione e un’esperienza di viaggio di alto livello. Con Class Verona NCC puoi contare su conducenti esperti, veicoli premium e un’assistenza attiva 24/7.
I nostri servizi di transfer
Transfer da e per aeroporti
Offriamo collegamenti rapidi e diretti dai principali aeroporti del Nord Italia:
Transfer Aeroporto Verona – la soluzione perfetta per chi arriva in città o deve raggiungere l’hotel.
Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Bologna – transfer confortevoli senza stress, con conducenti esperti che conoscono al meglio i percorsi.
Viaggi verso il Lago di Garda e le Dolomiti
Il nostro servizio è ideale per raggiungere le località turistiche più rinomate:
Le sponde del Lago di Garda (Sirmione, Desenzano, Riva del Garda, Bardolino).
Le località sciistiche delle Dolomiti: Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, Val Gardena e molte altre.
Spostamenti business e viaggi privati
Mettiamo a disposizione transfer su misura per meeting aziendali, fiere e conferenze.
Per i clienti business garantiamo puntualità, riservatezza e un ambiente di viaggio confortevole per lavorare o rilassarsi durante gli spostamenti.
Tour ed escursioni private
Con Class Verona NCC potete scoprire l’Italia viaggiando in totale relax:
Tour personalizzati nelle città d’arte come Venezia, Milano, Firenze.
Wine tour nelle rinomate zone vinicole della Valpolicella e della Franciacorta.
Giornate su misura per famiglie, coppie e piccoli gruppi.
Servizi per matrimoni ed eventi
Oltre ai transfer tradizionali, offriamo un servizio esclusivo per matrimoni, eventi e cerimonie:
Auto con conducente dedicate agli sposi e agli ospiti.
Transfer di gruppo per concerti, feste, eventi privati e sportivi.
Minivan Mercedes V-Class eleganti e spaziosi, che garantiscono un tocco di classe e rendono ogni occasione speciale.
Perché scegliere Class Verona NCC?
✅ Flotta composta da Mercedes V-Class, con spazio fino a 7 passeggeri.
✅ Conducenti professionali e multilingue (italiano e inglese).
✅ Tariffe trasparenti e competitive, senza costi nascosti.
✅ Servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre disponibile su prenotazione.
✅ Comfort extra come Wi-Fi gratuito e acqua fresca a bordo.
A chi sono dedicati i nostri servizi?
Turisti che arrivano a Verona e desiderano un transfer affidabile e sicuro.
Famiglie e piccoli gruppi in viaggio di piacere.
Clienti aziendali che necessitano di un servizio professionale e puntuale.
Coppie che organizzano matrimoni e cerimonie.
Agenzie di viaggio e hotel che vogliono offrire ai propri ospiti un servizio NCC premium.
Come prenotare il tuo transfer
Prenotare con Class Verona NCC è semplice e veloce:
Contattaci via telefono o WhatsApp al +39 392 252 9627.
Indica la data, l’orario e la destinazione del viaggio.
Ricevi subito la conferma con la tariffa fissa garantita.
Con Class Verona NCC avrai la certezza di viaggiare con stile, professionalità e massimo comfort. Che si tratti di un transfer dall'aeroporto, di un'escursione al Lago di Garda o di un matrimonio esclusivo, saremo al tuo fianco per offrirti un'esperienza indimenticabile.