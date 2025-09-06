Class Verona NCC è la scelta ideale per chi cerca un servizio NCC Verona affidabile e di qualità. Offriamo trasferimenti esclusivi per chi desidera viaggiare con eleganza, sicurezza e comfort a Verona e in tutto il Nord Italia.

I nostri servizi sono pensati per turisti, famiglie, professionisti e aziende che hanno bisogno di puntualità, discrezione e un’esperienza di viaggio di alto livello. Con Class Verona NCC puoi contare su conducenti esperti, veicoli premium e un’assistenza attiva 24/7.

I nostri servizi di transfer

Transfer da e per aeroporti

Offriamo collegamenti rapidi e diretti dai principali aeroporti del Nord Italia:

Transfer Aeroporto Verona – la soluzione perfetta per chi arriva in città o deve raggiungere l’hotel.

Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Bologna – transfer confortevoli senza stress, con conducenti esperti che conoscono al meglio i percorsi.

Viaggi verso il Lago di Garda e le Dolomiti

Il nostro servizio è ideale per raggiungere le località turistiche più rinomate:

Le sponde del Lago di Garda (Sirmione, Desenzano, Riva del Garda, Bardolino).

Le località sciistiche delle Dolomiti: Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, Val Gardena e molte altre.

Spostamenti business e viaggi privati

Mettiamo a disposizione transfer su misura per meeting aziendali, fiere e conferenze.

Per i clienti business garantiamo puntualità, riservatezza e un ambiente di viaggio confortevole per lavorare o rilassarsi durante gli spostamenti.

Tour ed escursioni private

Con Class Verona NCC potete scoprire l’Italia viaggiando in totale relax:

Tour personalizzati nelle città d’arte come Venezia, Milano, Firenze.

Wine tour nelle rinomate zone vinicole della Valpolicella e della Franciacorta.

Giornate su misura per famiglie, coppie e piccoli gruppi.

Servizi per matrimoni ed eventi

Oltre ai transfer tradizionali, offriamo un servizio esclusivo per matrimoni, eventi e cerimonie:

Auto con conducente dedicate agli sposi e agli ospiti.

Transfer di gruppo per concerti, feste, eventi privati e sportivi.

Minivan Mercedes V-Class eleganti e spaziosi, che garantiscono un tocco di classe e rendono ogni occasione speciale.

Perché scegliere Class Verona NCC?

✅ Flotta composta da Mercedes V-Class, con spazio fino a 7 passeggeri.

✅ Conducenti professionali e multilingue (italiano e inglese).

✅ Tariffe trasparenti e competitive, senza costi nascosti.

✅ Servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre disponibile su prenotazione.

✅ Comfort extra come Wi-Fi gratuito e acqua fresca a bordo.

A chi sono dedicati i nostri servizi?

Turisti che arrivano a Verona e desiderano un transfer affidabile e sicuro.

Famiglie e piccoli gruppi in viaggio di piacere.

Clienti aziendali che necessitano di un servizio professionale e puntuale.

Coppie che organizzano matrimoni e cerimonie.

Agenzie di viaggio e hotel che vogliono offrire ai propri ospiti un servizio NCC premium.

Come prenotare il tuo transfer

Prenotare con Class Verona NCC è semplice e veloce:

Contattaci via telefono o WhatsApp al +39 392 252 9627.

Indica la data, l’orario e la destinazione del viaggio.

Ricevi subito la conferma con la tariffa fissa garantita.

Con Class Verona NCC avrai la certezza di viaggiare con stile, professionalità e massimo comfort. Che si tratti di un transfer dall’aeroporto, di un’escursione al Lago di Garda o di un matrimonio esclusivo, saremo al tuo fianco per offrirti un’esperienza indimenticabile. (nota stampa)