La candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia viene definita dai dirigenti del Partito Democratico come “la naturale evoluzione di un percorso vincente” intrapreso dal centrosinistra negli ultimi vent’anni.

Secondo il Pd, l’ex sindaco di Bari rappresenta la continuità di un modello di buon governo e partecipazione che ha reso la Puglia un esempio nazionale di crescita, innovazione e inclusione. La sua esperienza, la visione e l’umanità dimostrate negli anni sono considerate garanzia di un progetto concreto per il futuro della regione, dalle politiche sanitarie al lavoro, dalle infrastrutture allo sviluppo sostenibile.

Un ringraziamento viene rivolto alla segretaria nazionale Elly Schlein, che con la sua guida ha saputo unire le forze e superare le divisioni, dimostrando che la politica può vincere quando prevale la visione collettiva.

“Ora tutti insieme, uniti al fianco di Antonio Decaro, siamo pronti a scrivere le prossime pagine della Primavera pugliese”, concludono i dirigenti democratici.