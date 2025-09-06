Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

DECARO // Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”
6 Settembre 2025 - ore  09:06

CALEMBOUR

GARGANO // Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente
5 Settembre 2025 - ore  16:33

Home // Cronaca // Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: "Con lui continua la Primavera pugliese"

DECARO Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”

Viene definita dai dirigenti del PD come “la naturale evoluzione di un percorso vincente” intrapreso dal centrosinistra negli ultimi vent’anni

Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”

Antonio Decaro - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

La candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia viene definita dai dirigenti del Partito Democratico come “la naturale evoluzione di un percorso vincente” intrapreso dal centrosinistra negli ultimi vent’anni.

Secondo il Pd, l’ex sindaco di Bari rappresenta la continuità di un modello di buon governo e partecipazione che ha reso la Puglia un esempio nazionale di crescita, innovazione e inclusione. La sua esperienza, la visione e l’umanità dimostrate negli anni sono considerate garanzia di un progetto concreto per il futuro della regione, dalle politiche sanitarie al lavoro, dalle infrastrutture allo sviluppo sostenibile.

Un ringraziamento viene rivolto alla segretaria nazionale Elly Schlein, che con la sua guida ha saputo unire le forze e superare le divisioni, dimostrando che la politica può vincere quando prevale la visione collettiva.

“Ora tutti insieme, uniti al fianco di Antonio Decaro, siamo pronti a scrivere le prossime pagine della Primavera pugliese”, concludono i dirigenti democratici.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

