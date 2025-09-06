Continuano senza tregua le truffe telefoniche ai danni degli anziani nel territorio del Gargano. Nella giornata di oggi sono giunte diverse segnalazioni da Manfredonia riguardo a telefonate sospette da parte di individui che, con astuzia e senza scrupoli, si spacciano per nipoti in difficoltà.

La tecnica è ormai tristemente nota: i truffatori contattano le vittime fingendosi parenti bisognosi di aiuto urgente. Con abili stratagemmi cercano di estrapolare il nome di un nipote e, una volta ottenuto, inscenano emergenze come incidenti stradali, problemi con la consegna di pacchi, problemi con la giustizia o spese improvvise. Poco dopo, alla porta degli anziani si presentano complici che si spacciano per amici del presunto nipote o addirittura per carabinieri, pronti a ritirare denaro contante o oggetti preziosi.

Le forze dell’ordine intervengono sempre con prontezza, infatti negli ultimi tempi sono stati arrestati diversi individui responsabili di truffe seriali tra Manfredonia e altri paesi limitrofi. Gli arresti hanno confermato che il modus operandi è sempre lo stesso e che gli anziani restano il bersaglio preferito di queste bande organizzate.

Massima attenzione dunque: Non fidarsi di telefonate improvvise che richiedono denaro; non fornire nomi o informazioni personali al telefono; non aprire la porta a sconosciuti, anche se si presentano come amici di famiglia; contattare immediatamente le forze dell’ordine al minimo sospetto.

Diffondiamo questo messaggio il più possibile, soprattutto tra i nostri cari più vulnerabili. La prevenzione parte dall’informazione: un anziano informato è un anziano protetto.