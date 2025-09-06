Torremaggiore si prepara a vivere un momento importante per la comunità e per l’intero territorio di Capitanata.

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 20:00, in Corso Italia, Enzo Quaranta presenterà ufficialmente la sua candidatura alle Elezioni Regionali Puglia 2025 con Antonio Decaro Presidente.

Il talk sarà condotto dal giornalista Attilio Romita (RAI), che guiderà un dialogo tra Enzo Quaranta, Assessore alle Politiche Culturali e al Bilancio del Comune di Torremaggiore, e il Sindaco Emilio Di Pumpo. Un confronto aperto sui temi più attuali, le sfide e le prospettive di crescita per la città e per l’intero territorio.

La serata sarà allietata dalla comicità di Uccio De Santis, il celebre mattatore pugliese, che regalerà al pubblico uno spettacolo ricco di energia, risate e coinvolgimento.

“L’evento è aperto a tutti i cittadini e rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino Enzo Quaranta, ascoltare la sua visione per il futuro e condividere idee e proposte per il bene della nostra comunità.”