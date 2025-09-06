Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

DECARO // Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”
6 Settembre 2025 - ore  09:06

CALEMBOUR

GARGANO // Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente
5 Settembre 2025 - ore  16:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Torremaggiore: Enzo Quaranta presenta ufficialmente la sua candidatura alle Regionali

QUARANTA Torremaggiore: Enzo Quaranta presenta ufficialmente la sua candidatura alle Regionali

Con Antonio Decaro Presidente

Torremaggiore: Enzo Quaranta presenta ufficialmente la sua candidatura alle Regionali Puglia 2025

Torremaggiore: Enzo Quaranta presenta ufficialmente la sua candidatura alle Regionali Puglia 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2025
Politica // San Severo //

Torremaggiore si prepara a vivere un momento importante per la comunità e per l’intero territorio di Capitanata.

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 20:00, in Corso Italia, Enzo Quaranta presenterà ufficialmente la sua candidatura alle Elezioni Regionali Puglia 2025 con Antonio Decaro Presidente.

Il talk sarà condotto dal giornalista Attilio Romita (RAI), che guiderà un dialogo tra Enzo Quaranta, Assessore alle Politiche Culturali e al Bilancio del Comune di Torremaggiore, e il Sindaco Emilio Di Pumpo. Un confronto aperto sui temi più attuali, le sfide e le prospettive di crescita per la città e per l’intero territorio.

La serata sarà allietata dalla comicità di Uccio De Santis, il celebre mattatore pugliese, che regalerà al pubblico uno spettacolo ricco di energia, risate e coinvolgimento.

“L’evento è aperto a tutti i cittadini e rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino Enzo Quaranta, ascoltare la sua visione per il futuro e condividere idee e proposte per il bene della nostra comunità.”

Torremaggiore: Enzo Quaranta presenta ufficialmente la sua candidatura alle Regionali Puglia 2025
Torremaggiore: Enzo Quaranta presenta ufficialmente la sua candidatura alle Regionali Puglia 2025

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.