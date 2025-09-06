Edizione n° 5815

INVESTIMENTO Tragedia a Milano: poliziotto investe e uccide un giovane di 25 anni sulle strisce pedonali

Alla guida del veicolo c’era un poliziotto di 26 anni, libero dal servizio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

Milano, sabato 6 settembre – Un grave incidente stradale ha provocato la morte di un giovane venticinquenne nella mattinata di oggi, tra via Adelchi e via Porpora. La vittima, Matteo Barone, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Alla guida del veicolo c’era un poliziotto di 26 anni, libero dal servizio. Dopo l’impatto, l’agente è stato soccorso in codice verde per shock emotivo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, che hanno trasportato il giovane al Policlinico di Milano, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

La polizia locale ha effettuato i rilievi scientifici e ascoltato i testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le eventuali responsabilità del conducente saranno accertate dall’Autorità Giudiziaria.

Lo riporta fanpage.it

