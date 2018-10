Fiumicino. Arrestata coppia di sposini con 5 chili di cocaina

Di:

Una brillante operazione di contrasto al narcotraffico internazionale è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno smascherato un’insospettabile coppia di giovani sposi che trasportava un’ingente partita di cocaina. La fitta rete di controlli delle Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino presso lo scalo “Leonardo da Vinci” ha consentito di individuare due cittadini albanesi, freschi sposi, provenienti da San Paolo (Brasile), in transito dall’aeroporto della Capitale e diretti a Tirana (Albania), di rientro dal loro viaggio di nozze in Brasile.

Redazione StatoQuotidiano.it