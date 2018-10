Foggia. Piste ciclabili sempre meno agibili

Di:

Foggia, 06 ottobre 2018. Le piste ciclabili della città sono sempre meno agibili. A testimoniarlo l’associazione Cicloamici di Foggia.

“Sulla rotatoria di via Napoli convergono quattro scuole, ma l’area è sprovvista di un piano che regoli la sicurezza dei ragazzi che frequentano le scuole stesse” a parlare Antonio Dembech, fino a due anni fa presidente della stessa Cicloamici – associazione che si occupa della mobilità urbana.

“La pista ciclabile nei pressi della rotatoria è veramente disastrata. Molti ragazzi raggiungono la scuola in bici e considerando questo la situazione è preoccupante. È veramente incredibile che a distanza di anni non si sia pensato ancora ad un sistema efficiente di passaggi pedonali, presenza di vigili che possano garantire ordine, gradini che rallentino la corsa degli automobilisti in prossimità delle strisce pedonali. La goccia che fa traboccare il vaso è quella pista ciclabile che arriva in via Napoli in quello stato disastroso e poi sparisce nel nulla. Ed è una cosa assurda perché i punti di una città che diventano attrattori di traffico – come possono essere quelli dove si trovano scuole, uffici, ospedali – dovrebbero essere i primi ad essere serviti da piste ciclabili e percorsi pedonali sicuri”.

La pista ciclabile di via Napoli e le altre esistenti a Foggia pare siano state realizzate quando era sindaco Paolo Agostinacchio, dal 1995 al 2004. Da allora sembrerebbe che queste non siano mai state fatte oggetto di lavori di risistemazione.

Il 4 settembre tuttavia l’Amministrazione Landella ha presentato il PUMS (Piano Urbano per la Mobilità sostenibile) i cui obiettivi principali sono

l’estensione del sistema delle aree e dei percorsi pedonali come fattore di riqualificazione dello spazio urbano; l’incentivazione della mobilità ciclistica attraverso la creazione di una rete di percorsi protetti e di velostazioni; la creazione di una rete portante di trasporto pubblico urbano ecocompatibile e ad alta frequenza in grado di costituire una valida alternativa alla mobilità privata; la riorganizzazione della circolazione stradale a ridosso delle aree centrali e il miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza dei nodi stradali maggiormente critici. Insomma un piano che intende realizzare una complessiva riorganizzazione della viabilità urbana.

“Anche durante l’Amministrazione Ciliberti fu presentato un piano che non è stato però mai realizzato” il commento di Antonio Dembech “L’impressione è che si tenda ad approntare piani sulla carta per dire che il comune si è dotato di un piano per la mobilità sostenibile, ma poi non si dà un seguito fattivo e operativo allo stesso”.

Il grosso dubbio in relazione all’ultimo piano è legato in particolare alla previsione di una pista ciclabile che dovrebbe collegare il Nodo Intermodale di piazzale Vincenzo Russo con l’aeroporto Gino Lisa.

“Tale pista ciclabile è stata prevista sul marciapiede” dice ancora l’ex presidente della Cicloamici “Questo significherebbe scendere e salire dal marciapiede in bici condividendo lo stesso con i pedoni e cercando di fare attenzione agli automobilisti che tagliano la strada nei tratti in cui si è costretti a scendere. Questi percorsi invece bisognerebbe realizzarli o eliminando una linea di parcheggio (quella di destra o di sinistra) oppure spostando la linea di parcheggio verso la strada per interporre tra marciapiede e strada la stessa pista ciclabile.

Mi piacerebbe vedere i nostri amministratori usare la bicicletta perché solo così potrebbero forse capire le problematiche di chi circola in bici”.

Nelle settimane scorse, dal 16 al 22 settembre, si è tenuta anche a Foggia la Settimana europea della mobilità sostenibile giunta quest’anno alla sua 17esima edizione.

Con l’occasione, una delegazione di rappresentanti dell’associazione e di docenti delle scuole foggiane aveva incontrato l’assessore all’Urbanistica, Francesco D’Emilio, per sollecitare l’amministrazione ad intervenire rispetto alla situazione delle piste ciclabili e per chiedere notizie sullo stato dei lavori relativi all’ultimo Piano urbano mobilità sostenibile.

“Finora non si sono mossi per niente” riferisce a tal proposito Mario Tosches, attuale presidente della Cicloamici di Foggia “Quello che noi proponiamo è rimettere in sesto le piste ciclabili che abbiamo già, come quella in corso Garibaldi, che spesso risulta occupata dalle auto. La pista di via Napoli poi è impervia per l’affiorare delle radici degli alberi lungo il marciapiede”.

Abbiamo ribadito quindi questo con l’Assessore D’Emilio sottolineando che è necessario fare qualcosa per cominciare a rendere agibili e fruibili quelle piste. Inoltre, attualmente non esiste una pista che porti alla stazione. Abbiamo proposto di tracciarne una lungo l’isola pedonale che, secondo il codice della strada, non esclude la presenza di una pista ciclabile.

Loro ci hanno promesso che entro fine anno partiranno i lavori, ma al momento le piste esistenti sono impraticabili. Noi chiediamo di risistemare proprio le piste esistenti anche perché questo sarebbe la soluzione più veloce ed anche meno dispendiosa”.

Daniela Iannuzzi