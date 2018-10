Manfredonia. L’ANC saluta il Capitano Andrea Miggiano

Di:

L’A.N.C (Associazione Nazionale Carabinieri) di Manfredonia saluta il Capitano Andrea Miggiano

L’amare il proprio lavoro costituisce la prima approssimazione concreta della felicità sulla terra ( Primo Levi)

”Sig.Capitano ,

dopo quattro anni di comando in questa città mi sia concesso a nome di tutti i presenti della Sezione A.N.C di Manfredonia , un vivo ringraziamento per tutto quello che ha fatto, unitamente ai suoi collaboratori.

Ci congratuliamo per l’alta professionalità con cui ha svolto quotidianamente i compiti dovuti , e per la pazienza che ha avuto nell’ascoltare le varie problematiche nostre e dei cittadini.

Grazie per le manifestazioni di affetto esternate nei nostri confronti nelle varie circostanze.

La nostra associazione l’ha accolto sin dall’inizio, con affetto e sincero rispetto.

Forte è oggi il nostro piacere di poterla ringraziare pubblicamente il cui ricordo , finchè saremo in vita avrà un posto privilegiato nel nostro cuore.

Oggi i nostri cuori possono solamente parlare di Lei e le parole non saranno mai in grado di poter esprimere il rispetto , per i valori e per gli ideali che ci avete incarnato.

E’ un uomo straordinario , perchè continua a rappresentare un esempio di vita per tutti noi e per i Suoi collaboratori: questa è l’eredità che abbiamo ricevuto da Lei.

Sono trascorsi quattro anni e oggi il Suo saluto di commiato lascia in ognuno di noi una traccia indelebile nel nostro animo di soci volontari , estremamente significativa, unita ad una profonda emozione.

Non intendo oggi elencare con aridi numeri statistici le molteplici attività istituzionali garantite sul territorio dei Comuni da Lei comandati e che costituiscono la giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Manfredonia, ma solo per ricordare che tutti i cittadini sanno di poter contare sempre, in qualsiasi momento , su un aiuto tempestivo, professionale e generoso da parte dei Carabinieri.

Sentiamo , pertanto il dovere di esprimere la nostra più sincera gratitudine a Lei e a tutto il personale di questa Compagnia che con il proprio silenzioso, quotidiano, lavoro ha contribuito alla crescita professionale dell’Arma del territorio e della sua popolazione.

Rinnovando i sensi di profonda stima e gratitudine salutiamo cordialmente”.

Le belle persone rimangono nel cuore il resto sono solo conoscenze (Luna del Grande )

Al Comandante del Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia, Capitano Andrea Miggiano, succede il Capitano Giuseppe Zago, che ha lasciato il comando della Compagnia dei CC di Gubbio.

