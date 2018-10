San Severo. Droga: arrestato 21enne

Di:

San Severo, 06 ottobre 2018. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto Armando Cesareo, classe 1997, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un’attività info investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, gli agenti effettuavano servizi di osservazione nella zona prospicente la scuola elementare in via Verdi.

Nelle ore serali gli investigatori notavano un andirivieni di giovani in un portone ivi ubicato. Nella stessa circostanza gli Agenti intervenivano per un controllo e in un vano del sottoscala, di pertinenza dell’abitazione di Armando Cesareo avevano modo di rinvenire in presenza del predetto, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacenti, oltre 10 gr. di sostanza stupefacente tipo hashish.

La perquisizione estesa anche all’abitazione di Cesareo, consentiva di rinvenire altra sostanza stupefacente. In un barattolo di crema di cioccolato custodito nella credenza vi erano nascosti due panetti di hashish, per un peso di 150 gr. , oltre a 5 gr. di sostanza tipo cocaina.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l’arrestato, ultimate le incombenze di rito veniva associato presso la locale Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

