Viaggio in America del presidente Emiliano con delegazione

Di:

Dal 7 al 14 ottobre 2018 nelle metropoli di New York e Washington. E’ la missione autorizzata dalla Giunta regionale pugliese.

Guidata dal presidente Michele Emiliano e formata da Capo Gabinetto avv. Claudio Stefanazzi,Assessore al Bilancio Raffaele Piemontese,Assessore alle Politiche Agricole Leonardo Di Gioia e dall’Addetto stampa : non è specificato il nome nel documento che è stato possibile consultare,molto probabilmente trattasi dell’addetto stampa del presidente Emiliano,vale a dire la dott.ssa Elena Laterza,giornalista designata dallo stesso Emiliano nel 2015 “ sulla base di intuito personale e dunque fiduciaria e limitata alla durata del mio mandato”. La delegazione sarà completata e individuata dai Direttori dei Dipartimenti regionali istruttori.

Un viaggio scaturito da una nota inviata dalla NIAF(national italian american foundation,fondata nel 1975 senza fini di lucro e senza affiliazioni politiche) con la quale si comunica di aver individuato quale Region of Honor 2018 la Regione Puglia. Riconoscimento che verrà celebrato,tramite premiazione, nel corso della serata di gala organizzata da NIAF il 12 e 13 ottobre a Washington a cui sono invitati il presidente degli Stati Uniti,membri del Congresso,esponenti del mondo politico,cultura e finanza, circa 3 mila persone provenienti dagli Usa e dall’Italia.

NIAF è la maggiore e più fedele rappresentante degli oltre 20 milioni di italo americani che vivono negli Usa e fra gli obiettivi che si prefigge c’è “ di far sì che gli italo americani continuino a mantenere vivo il ricchissimo patrimonio dei propri valori e tradizioni culturali,da trasmettere anche ai loro interlocutori americani”.

La spedizione in America di Governatore e Assessori regionali mira anche a far incontrare i leader della NIAF,gli imprenditori italiani e americani nonché governo locale “per discutere di argomenti chiave di influenza culturale,economica e relazioni diplomatiche tra Stati Uniti,Italia e Regione Puglia in particolare”.

Evento che si inserisce in un più ampio contesto di promozione della Regione,e che vede il coinvolgimento dell’assessorato all’Agricoltura,Sezione internazionalizzazione,agenzia Pugliapromozione,l’Ambasciata italiana in America e i Consolati generali d’Italia per la realizzazione di iniziative nella città di New York : Colombus Day il giorno 8 ottobre e Experience Puglia il 9 ottobre.

Il costo della missione? Verrà riconosciuto il rimborso spese a fronte della presentazione degli incarti giustificativi.