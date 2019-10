Michele Bordo “La classe dirigente non pretenda mai di condizionare la libera informazione”

Di:

“Sono passati già dieci anni da quando “ Statoquotidiano ” ha cominciato a raccontare al mondo soprattutto le vicende di Manfredonia e della Capitanata. Negli anni la testata è cresciuta fino a diventare un riferimento significativo per l’informazione non solo in provincia di Foggia.

Il direttore e i suoi collaboratori sono sempre stati attenti ai cambiamenti socio-economici, culturali e politici del territorio. Lo sforzo è sempre stato quello di riferire le notizie con equilibrio, badando essenzialmente alla verità.

Oggi, con la diffusione massiccia dei social, che molto spesso fanno passare come vere notizie assolutamente false, c’è bisogno invece ancora di più di giornalisti e mezzi di informazione che svolgano il proprio lavoro con serietà.

La libertà di stampa è essenziale. In Italia su questo siamo ancora molto indietro. Io sogno invece un Paese in cui i giornalisti non siano mai costretti a scrivere per compiacere qualcuno o per inseguire la contingenza di un particolare momento storico e politico, e nel quale la classe dirigente non pretenda mai di assoggettare o condizionare la libera informazione. Questi principi basilari e sacrosanti valgono ancor di più per un uno strumento di comunicazione che opera soprattutto a livello locale.

L’augurio vero che faccio a tutti voi per i prossimi anni è di continuare a raccontare i fatti con rispetto, equilibrio e verità.

Un abbraccio a tutti e buon lavoro”.

