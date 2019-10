Andrea Pacilli “Che SQ possa diventare una testata quanto più ‘scomoda’ possibile”

Di:

Stato Quotidiano?

Indispensabile.

Lo dico da giornalista e da cittadino.

Quella di Stato Quotidiano dell’amico Giuseppe de Filippo è una funzione “pubblica”, una funzione che ormai appartiene al pubblico pur scaturendo da un’impresa privata.

“Questo è il bello della stampa, quando funziona: sono imprese private che tuttavia appartengono alla comunità”

E’ questo il bello del giornalismo e dei giornali, è questo il bello della stampa, quando funziona: sono imprese private che tuttavia appartengono alla comunità; te ne accorgi quando la comunità incomincia a dare per scontato l’esistenza di queste realtà e le considera come proprie. A volte le critica anche, come si critica un servizio pubblico: buon segno, vuol dire che si è entrati nel cuore del cittadino.

Stato Quotidiano è riuscito, nel corso di dieci anni, a maturare questo profilo e diventare parte del territorio, un attore ed un interlocutore … quotidiano.

“Al Corriere del Golfo in redazione venivano i cittadini anziani a farsi scrivere lettere e compilare bollettini postali”

Posso dire questo avendolo sperimentato personalmente: all’inizio degli anni ’90 il settimanale Protagonisti aveva questo ruolo, sul territorio provinciale; poi a Manfredonia e sul Gargano ci fu l’esperienza del Corriere del Golfo, che tutti conoscono, quando il web non era ancora esploso: in redazione venivano i cittadini anziani a farsi scrivere lettere e compilare bollettini postali, come se fosse stato un ufficio pubblico (e l’indimenticabile Anna Castigliego parlava con loro come fossero dei parenti); tutti gli amici giornalisti contemporanei sono passati dal Corriere e, fra questi, all’inizio, ricordo un giovanissimo Giuseppe. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno: esserne corrispondente è come fare da confessore dei cittadini; ma non dimentichiamo manfredonia.net, che ora non c’è più, o le altre preziose testate online di Manfredonia che resistono.

Ed ora Stato Quotidiano compie dieci anni, e sembra che sia ieri quando comparve sul web. Una costruzione costante ma inarrestabile.

“L’augurio maggiore che si può fare ad una testata è che diventi quanto più ‘scomoda’ possibile”

Ti faccio gli auguri Stato: auguri Giuseppe, auguri redazione. Ma l’augurio maggiore che si può fare ad una testata è che diventi quanto più “scomoda” possibile: Giuseppe, tu sai ciò che intendo.

Un carissimo abbraccio e grazie per la consueta disponibilità.

A cura del dr. Andrea Pacilli, giornalista, editore