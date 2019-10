Di:

Dieci anni per alcuni possono essere pochi per altri tanti, dipende dai punti di vista, sicuramente per un quotidiano online sono sinonimo di grande qualità, professionalità, lungimiranza, tenacia e caparbietà, questo è il caso di Stato Quotidiano, giornale di cui orgogliosamente ne faccio parte.

In verità conosco Stato Quotidiano da tre anni – purtroppo io sono ancora uno dei pochi superstiti che adora la carta -, grazie alla collega, come giornalista ed insegnante, Paola Lucino. A dicembre abbiamo avuto un ulteriore motivo di collaborazione quando ho presentato, in sala Fedora, il mio libro sul compositore brasiliano Antonio Carlos Gomes, incontro che ha moderato.

Tre anni fa ero tirocinante presso il giornale “L’Attacco”. Mai nella vita avrei immaginato di diventare un giornalista, da sempre volevo intraprendere la carriera di insegnante e di musicista, per ovvi motivi, poi mi è stato proposto dall’amica Antonella Soccio – con la quale collaboro ancora per Bonculture – di scrivere qualcosa per la testata di Piero Paciello e così, con il passare del tempo, è arrivato il famoso “tesserino” da pubblicista nel giugno scorso. Come si dice: le cose capitano quando meno te lo aspetti e anche il sempre mai dire mai…

Ho sempre trattato argomenti culturali: letteratura, arte, istruzione e musica in particolare, anche con una breve parentesi da giornalista televisivo grazie a Sharing Tv nel nome di Domenico Di Conza.

Da Stato Quotidiano sono passate, nel frattempo, alcune mie interviste, da “intervistante” sono diventato intervistato. Questo a marzo scorso, in occasione del debutto del progetto artistico Pillole d’opera per conto dell’associazione culturale Piano&Music Academy di Giuseppe Bisceglia per La Bohème di Giacomo Puccini andata in scena al teatro del Fuoco il 5 aprile 2018. Di questo progetto sono stato interprete, oltre che coordinatore artistico.

Finita la scuola finalmente ricevo il famoso tesserino il 20 giugno, già dal 21 inizio a collaborare con Bonculture, e il 26 sera conosco il direttore Giuseppe de Filippo. Non nego che ero leggermente teso, la vedevo come una sorta di “colloquio di lavoro”, ansia subito passata appena conosciuto il direttore: giovane, simpatico, che subito mi ha messo a mio agio. Si è parlato di tutto, non solo di lavoro, non è stata assolutamente una cena formale, bensì una pizza tra amici.

Ho ricevuto la fiducia di Giuseppe, che spero di non deludere mai, e a distanza di mesi, sempre più entusiasta, continuo a collaborare e a sentirmi parte integrante del team nonostante i circa 40 kilometri di distanza e i numerosi impegni della vita quotidiana.

“Manfredonia è la città che fa parte del mio cuore per vari motivi“

Ad onor del vero ancora devo conoscere la redazione a Manfredonia, nonostante sia stato più volte invitato non ho ancora trovato il tempo di andarci. Manfredonia è la città che fa parte del mio cuore per vari motivi, non ultimo le vacanze estive da piccolo con la famiglia, o le serate estive tra amici sugli scogli.

In bocca al lupo e ad maiora semper a Stato Quotidiano e a tutti noi per altri dieci anni e poi ancora e cento e mille, parafrasando Catullo.

Alessio Walter De Palma, giornalista iscritto all’albo della Puglia