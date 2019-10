Blocco calendario venatorio: “Una Regione ostaggio degli ambientalisti”

Di:

“Esprimiamo la nostra solidarietà alla categoria dei cacciatori dopo il blocco del calendario venatorio fino al 24 ottobre”. Lo scrive in una nota Daniele Cusmai, segretario provinciale della Lega, dopo il decreto d’urgenza emesso dal Consiglio di Stato che ha sospeso la validità del calendario venatorio regionale fino al prossimo 24 ottobre.

“Una Regione ostaggio degli ambientalisti non solo nella caccia, ma in tanti altri settori dove questa visione integralista ha frenato fino ad ora sviluppo e lavoro – prosegue Cusmai-. Il mondo venatorio rappresenta per la Puglia, al di là di una tradizione, un vero e proprio movimento che sostiene il turismo garantendo economia ai nostri territori. I cacciatori, sempre più demonizzati da una corrente di pensiero a dir poco talebana, nella vita reale pagano tasse, rispettano regolamenti e hanno una fedina penale pulita, quindi sono persone perbene e da tali hanno il diritto di essere giudicate”.