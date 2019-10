Paolo Campo “SQ: come direttore selezionerei anche altri temi, ma è un giornale serio”

Di:

“Raccontare e’ un’attività umana antica ed entusiasmante. Si racconta per molte ragioni. Spesso i padri lo fanno coi figli: racconti fantastici, racconti umoristici, racconti del mondo reale. Raccontiamo perché ci piace, perché in questo modo stabiliamo un rapporto con il mondo, contribuiamo a disegnarlo il mondo è anche a trasmetterlo agli altri. Tutti raccontano per i più diversi scopi. Molti spesso raccontano per scopi che appartengono solo al narratore, che i più fanno fatica a riconoscere; a dissimulare. La libertà di pensiero e di stampa comporta necessariamente che ad ognuno sia concesso raccontare quel che ritiene, come ritiene e per le ragioni per cui lo ritiene.

Ci sono poi quelli che annunciano l’impegno a raccontare i fatti che accadono per informare correttamente i cittadini e così aiutarli ad orientarsi nel “caos” della vita. Pare facile ma è maledettamente complicato. L’eccesso di informazioni di cui oggi disponiamo attraverso la tecnologia era impensabile fino a pochi anni fa. Il rischio che molte di quelle informazioni siano false o distorte e’ notevolmente aumentato.

I più esposti a questi rischi sono i più giovani. Tanto più questi rischi aumentano laddove precipitano in realtà sociali che vivono momenti di difficoltà’, quando le persone fragili dovrebbero essere massimamente garantite, e non “esposte” ai desideri di qualcuno a causa della loro fragilità. E’ una storia antica, ma quanto mai attuale. Specialmente a Manfredonia. Chi vuol assumersi il compito di raccontare al pubblico i fatti nell’interesse del pubblico dovrebbe non solo dichiararlo, ma poi anche farlo. Stato Quotidiano a mio giudizio si è sempre sforzato di farlo. Aldilà della linea editoriale che ha il diritto ed il dovere di difendere (e che non mi e’ mai parsa un mistero) i suoi redattori sono scelti tra persone ragionevoli, di buona cultura, giovani. E lo stesso vale per gli editorialisti che vi collaborano.

Mai ho avvertito il sospetto fastidioso che le opinioni mantenessero un fine secondo oltre quello dichiarato. Se fossi il direttore probabilmente selezionerei altri temi da sottoporre all’opinione pubblica, e magari a qualcuno revocherei il diritto di cittadinanza nel giornale. Ma faccio il politico e non il direttore di un organo di informazione e dunque ha sicuramente ragione de Filippo. Secondo me lui è una persona seria, e serio e’ il suo lavoro.

Se tanti a Manfredonia seguissero il suo esempio forse saremmo un passo avanti. Buon lavoro e grazie per quanto fate per la nostra città.”

A cura dell’avvocato Paolo Campo,

Consigliere regionale Puglia, in quota Partito Democratico,

> Componente Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia

» Componente Commissione I (Bilancio – Finanze – Programmazione)

» Presidente di Gruppo

» Vicepresidente Commissione VII (Affari Istituzionali)