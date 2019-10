Claudio Castriotta “Auguri StatoQuotidiano per i 10 anni di attività”

Di:

Manfredonia, 6 ottobre 2019. Ricordo il primo articolo che scrissi per Stato Quotidiano, come se fosse oggi.

Era il 22 di ottobre 2012.

Il giornale era poco letto, era un pomeriggio inoltrato, inviai un articolo molto forte e impegnato. Non conoscevo Giuseppe de Filippo , mi contattò con una email , congratulandosi con me, così nacque una vera e propria collaborazione con centinaia di pezzi scritti da me, per Stato Quotidiano.

Da lì a qualche anno ci fu un boom di lettori. Il resto è tempo dell’oggi.

Auguri di cuore a Stato per i 10 anni di attività.

A cura del dr. Claudio Castriotta, scrittore, romanziere