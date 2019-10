De Leonardis “Sospeso il calendario venatorio, Regione indifferente”

Di:

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di un’associazione ambientalista, ha sospeso il calendario venatorio varato dalla Regione Puglia fino al prossimo 24 ottobre, giorno in cui è fissata la discussione collegiale nel merito in Camera di Consiglio. In questa vicenda, il comportamento dell’esecutivo è sconcertante: l’ente, infatti, non si è costituito in giudizio per difendere il suo stesso operato, e le istanze e le aspettative di chi vede nella caccia non un odiato tabù, ma una considerevole risorsa per l’economia e il territorio (l’indotto che viene alimentato dal’ ‘turismo venatorio’ è quantificabile in milioni di euro).

Un atteggiamento pilatesco che politicamente non è accettabile: o si ha il coraggio di schierarsi apertamente contro la caccia e i cacciatori, alla ricerca del consenso di quanti la avversano, oppure si difendono gli interessi di una categoria ingiustamente criminalizzata e penalizzata.

La stagione venatoria nelle altre regioni è iniziata, e per la Puglia il rischio di perdite ingenti anche in questo comparto è sempre più concreto. Emiliano allora si ricordi di essere il presidente di tutti i pugliesi, e nei ritagli di tempo della sua campagna elettorale permanente affronti questa nuova emergenza determinata da superficialità e improvvisazione”.