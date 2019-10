Foggia batte Taranto 1-0, derby vinto al 95° con gol di Tortori

Di:

Il Foggia batte il Taranto all’ultimo respiro dopo una partita senza grandi emozioni né da una parte né dall’altra. Tortori, dopo un errore di un difensore del Taranto, a tu per tu con il portiere, la butta in rete al 95°. E lo Zaccheria esplode. Nell’intervallo espulsi un giocatore della squadra ospite e l’allenatore del Foggia Ninni Corda. Ottima risposta di pubblico in tutti i settore dello stadio.