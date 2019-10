“Freedom”, nuovo singolo per Zucchero Sugar Fornaciari

“..libertà, ti scordai, oggi no, non lo farei, oggi no“: nuovo singolo per Zucchero Sugar Fornaciari: “Freedom”, che anticipa il nuovo album di inediti, disponibile all’ascolto in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 4 ottobre 2019. “Il brano è un inno all’amore e alla libertà dalle sonorità ricercate e internazionali, scritto da Sugar insieme a Rag’n’Bone Man”.