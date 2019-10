Gaetano Prencipe “Buon Compleanno, ma resta un problema di civiltà: gli haters”

Di:

Caro Direttore, le faccio i miei sinceri auguri per i dieci anni di attività del suo giornale online, di cui sono un affezionato lettore; uno dei tanti, sicuramente alcune migliaia, che giornalmente, anche da altri luoghi di residenza, ne visitano le pagine per informarsi su cosa succede in città. Personalmente leggo SQ a sera tardi, a chiusura di una giornata che normalmente inizia con l’ascolto della rassegna stampa alla radio e, appena in studio, con la lettura veloce dei quotidiani acquistati in edicola.

“Con SQ ho invece scoperto il piacere delle notizie date in tempo reale “

Sono tra quelli ancora legati alla carta stampata, oggi per fortuna in formato più ridotto, da poter tenere tra le mani, sottolineare e se il caso da tagliare e infilare in un libro o in una delle tante cartelle distinte per temi. Con SQ ho invece scoperto il piacere delle notizie date in tempo reale e il grande vantaggio di poterle poi rintracciare nel suo archivio online anche a distanza di anni, insieme ai documenti a corredo che ha la cura di allegare.

Un giornale che fin dalla nascita vede in lei il pilastro capace di reggere un sistema di informazione sempre più ricco e articolato, oltre i limiti del programma utilizzato.

Spesso mi sono chiesto come faccia a sostenerne il peso e i ritmi. Sicuramente le va riconosciuto questo grande merito, che alla lunga però diventa un limite, che le auguro di superare con la creazione di una vera redazione che dia al giornale una maggiore e più visibile coralità. Validi collaboratori oggi ne ha come ne ha avuti in passato, ed è anche a loro che va il mio ringraziamento per la preziosa attività svolta in questi dieci anni.

“Importanti sono state anche le collaborazioni esterne”

Importanti sono state anche le collaborazioni esterne, che su alcuni temi hanno contribuito a fare di SQ un luogo di approfondimento e di confronto, consentendogli di andare oltre i limiti della cronaca.

“Anche la qualità dei commenti alle notizie di politica locale nel corso degli anni è cresciuta”

Anche la qualità dei commenti alle notizie di politica locale nel corso degli anni è cresciuta, e credo che possa sicuramente migliorare se solo lei riuscisse a far emergere dall’anonimato chi preferisce ancora mascherarsi dietro nomi di fantasia (si fa per dire!) per offendere a briglia sciolta gli interlocutori o i malcapitati di turno. Su questo, come ricorderà, sono di recente intervenuto per chiederle di rimuovere calunnie e insulti gratuiti, sfuggiti al suo pur solerte controllo. So di esprimere una posizione discutibile, ma sono dell’idea che non si debba consentire di scrivere su un giornale a chi non abbia il coraggio di assumersi la responsabilità di quello che dice. Lo ritengo un problema di civiltà.

“Sono dell’idea che non si debba consentire di scrivere su un giornale a chi non abbia il coraggio di assumersi la responsabilità di quello che dice”

Ciò detto, nei dieci anni trascorsi SQ ha sicuramente il merito di aver contribuito a formare e a far crescere l’opinione pubblica locale, tenendo sempre acceso un faro sull’attività dell’amministrazione comunale in un periodo non certo facile per la nostra città.

Direttore, continui a farlo con la dedizione e l’onestà intellettuale che in questi dieci anni l’hanno contraddistinta, riuscendo a fare di SQ una fonte giornalistica seria ed attendibile.

Buon compleanno!

A cura dell’Avvocato Gaetano Prencipe,

Politico, scrittore, già sindaco del Comune di Manfredonia