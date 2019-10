Gianni Fiore “Complimenti StatoQuotidiano, ma stop haters nel forum”

Di:

“Il compito della stampa è molto importante. Divulgare informazioni aiuta il cittadino a crescere, gli permette di approfondire e rendersi conto della realtà che lo circonda. Per questo è fondamentale che la stampa sia sempre attenta alla verifica delle notizie, sia certa che quanto scritto e diffuso sia corrispondente alla realtà, altrimenti il suo ruolo viene distorto e diventa nocivo.

Faccio i miei complimenti alla testata Stato Quotidiano per l’impegno profuso in questi anni, per la puntualità delle notizie, per l’aspetto critico e d’inchiesta che ne caratterizzano il suo operato.

Devo ringraziarli anche per la possibilità che in questi anni di esperienza politica comunale ci hanno sempre dato, permettendoci di divulgare i nostri comunicati e le nostre denunce politiche. A questo proposito mi auguro che la parte dei commenti lasciati agli utenti, sia una reale arena di discussione e non come spesso accade, sfogatoio di falsi nomi e falsi lettori.

“Limitare l’opera degli haters sempre più diffusa”

Sarebbe davvero auspicabile che certi commenti spesso denigratori e offensivi, fossero fatti con profili certificati e con foto annesse, di modo che ognuno possa prendersi le proprie responsabilità, limitando così l’opera degli haters ormai sempre più diffusa. Criticare aiuta, offendere e denigrare nuoce”.

A cura dell’Avv. Giovanni Fiore,

già consigliere comunale e candidato sindaco per il Comune di Manfredonia, attuale referente associazione AgiAMO

Manfredonia, Ottobre 2019