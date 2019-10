Leo Taronna “”Mai vi è stato ostruzionismo di StatoQuotidiano nel trattare gli argomenti”

Di:

Auguri a StatoQuotidiano, al Direttore Giuseppe de Filippo e al suo staff per i primi 10 anni di attività. Sono stati sicuramente anni complessi, sia sul piano nazionale sia su quello locale, in un contesto complicato sul fronte della comunicazione e dell’editoria.

StatoQuotidiano ha saputo ritagliarsi, conservare ed accrescere uno spazio che gli è riconosciuto ormai su base nazionale (ma anche all’estero dato l’elevato numero di nostri conterranei emigrati).

Personalmente ho avuto modo di conoscere Giuseppe quando, dopo la laurea e solo pochi anni di esperienza lavorativa “fuori sede”, ho deciso di tornare a vivere e lavorare nella mia città, Manfredonia. Avevo un grande desiderio di contribuire – seppur nel mio piccolo – alla diffusione di una maggiore cultura economica e finanziaria – ovvero delle materie a me più famigliari – così chiesi di poter curare una rubrica “La settimana economica” che ne trattasse i temi, anche complessi, ma nel modo più comprensibile per la variegata platea di “Stato”.

Nel corso degli anni a seguire ho avuto modo di conoscere Raffaele Salvemini, anch’egli grande supporto per la Redazione, con il quale abbiamo intrapreso un innovativo progetto – Close-up Engineering – che ha eroso del tutto le risorse di tempo che ero riuscito a destinare alla rubrica economica.

“Ognuno puo’ avere le proprie idee, ma un plauso e il lavoro svolto da Giuseppe e dalla sua redazione lo meritano tutto”

Poi è venuto l’impegno politico, ma non è questo il luogo ed il tempo per parlarne, l’unica cosa che mi sento di poter affermare con convinzione è che mai vi è stato ostruzionismo da parte di “Stato Quotidiano” nel trattare alcun argomento – anche i più scomodi – né alcun tipo di sciacallaggio mediatico. Ognuno può avere le proprie idee e le proprie ragioni, ma il Giornalismo – quello con la “G” maiuscola – ritengo meriti di ricevere un plauso e il lavoro svolto da Giuseppe e dalla sua redazione lo meritano tutto.

Senza dilungarmi oltre, rinnovo gli auguri non tanto per il traguardo raggiunto, ma per un avvenire ricco di soddisfazioni e di informazione a Stato Quotidiano e a tutte quelle persone che credono che si possa fare informazione in modo plurale, senza sudditanza e senza manipolazioni”.

In bocca al lupo!

(Viva il lupo 😉 )

Dr. Leonardo Taronna

Consulente Finanziario