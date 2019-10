Lucio Ventura “SQ, un punto di riferimento per l’informazione locale”

Di:

E’ trascorso ormai un decennio da quando Stato Quotidiano ebbe la sua presentazione come quotidiano online e da allora è stato sempre più apprezzato per la puntualità ed obiettività dei suoi contributi sulla società locale, sino a raggiungere un successo editoriale che ne ha gradualmente esteso la presenza all’intera provincia e lo ha fatto divenire un punto di riferimento importante per chiunque voglia accedere in maniera esaustiva, e soprattutto obiettiva, all’informazione cronachistica, politica e culturale riguardante la Capitanata.

Tutto questo è stato possibile perché il direttore, la redazione, il contributo di collaboratori preparati, motivati e qualificati, non hanno mai trascurato di vagliare bene le notizie sul territorio a loro pervenute, in modo da essere in grado di scegliere quelle più importanti, per immetterle immediatamente nel circuito dell’informazione. E, nel fare questo, hanno sempre prestato attenzione a separare i fatti dalle opinioni ed a pubblicare i primi con lo stile del cronista che rappresenta il vero come appare nella realtà obiettiva, usando parole semplici e comuni che fanno subito presa sui lettori, trasmettendo loro sentimenti ed emozioni.

Stato Quotidiano, pertanto, sino ad oggi, non ha fatto solo informazione ma anche formazione, favorendo in questi anni lo sviluppo nella società locale del senso di democrazia e di partecipazione, dando spazio a voci diverse ed a volte anche difformi dai poteri istituiti.

Per questi motivi apprezzo il lavoro sino ad ora svolto da questa testata e rivolgo un sentito augurio al direttore alla redazione ed a tutti i suoi collaboratori affinché continuino a svolgere sempre con il medesimo impegno e professionalità la loro opera al servizio della collettività.

Lucio Ventura Consigliere Comunale di Foggia per il Gruppo Destinazione Comune