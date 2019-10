Puglia “Regione dell’anno”: è il premio di Food and Travel Italia

Di:

La Puglia è stata premiata ieri sera come “Regione dell’anno” nell’ambito degli Awards 2019 di Food and Travel Italia, magazine di enogastronomia e viaggi più conosciuto al mondo che esalta il meglio della enogastronomia e del turismo italiano.

Queste le parole della motivazione: “Una terra armonica, equilibrata, decisa; tutto è da vedere, toccare, da respirare, da gustare lentamente, con il vento fra i capelli. Puglia: un’esperienza che non si dimentica. Siamo in Puglia e non vorremmo essere altrove.”

“Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi di questo riconoscimento . scrive il presidente Michele Emiliano– si tratta di un premio che la Puglia merita, non solo per la qualità della sua enogastronomia ma anche per il grande impegno di questi anni da parte di istituzioni pubbliche e operatori turistici per migliorare l’offerta e l’accoglienza, non rinunciando mai alla autenticità. Questo premio non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza: sappiamo quanto sia difficile la competizione, ma continueremo a impegnarci e a fare in modo che chi viene in Puglia non faccia solo una vacanza, ma trascorra un periodo di benessere e calore umano”.