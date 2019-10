Ricordando Anna

Di:

CI ho pensato un pò. Poi la mente è volata altrove. Ho detto: lo scrivo. In settimana abbiam perso un’amica che molti hanno conosciuto attraverso dei testi. Succede se fai giornalismo. “Ah, quello, quella .. Pensavo fossi più alto, più magro..“. Non mancano ironiche delusioni..

Chissà quanti giorni Anna ha passato davanti a un computer. “Il fine settimana stacco: mare o cinema se inverno“. Spesso non rispettava l’impegno. Quello che dispiace è la mancanza di testi per poterla ricordare. Testi dissoltisi nella rete, frutto di impegno ma privi di soddisfazioni analoghe. “Scrivevo su quel giornale, poi ho detto basta. Basta sfruttamento (…) Lo so è dura ma credo nel giornale che dirigo“.

Come altri giovani che meriterebbero di più per quanto fanno, e colpevoli per questo lo siamo tutti, compreso chi vi parla, Anna Castigliego ha conosciuto innanzitutto il retrobottéga del giornalismo. Quello che c’è ogni giorno dietro le apparenze. Le bugie, dunque.

La vita è un teatro. In parte, del tutto. Avete presente le dichiarazioni che echeggiano sui giornali, a prescindere da chi le emette?. “Ridurrò le tasse. Salverò tutto. No ai disastri. Completereremo l’opera. I cittadini riceveranno le richieste“. Balle. “Facciamoli aspettare, dai. Tanto diranno le stesse cose e rischiano di non essere letti“. Aveva inteso tutto. Si usciva dallo studio di Lorenzo. Aveva presenziato ostinatamente. Aveva coraggio e la maniacalità dei giornalisti non l’aveva spaventata mica. Anzi.

Al di là dei luoghi comuni, di romanticismi e ipocrisie annesse, si dice che un’opera d’arte possa essere eterna. Capace di far vivere ogni giorno, nei fruitori, l’autore della stessa. Analoga riflessione la si può fare per una canzone, una produzione.

Nel rispetto della persona, della famiglia e dei cari – ai quali rivolgo un pensiero per incapacità forse di esprimere emozioni – nel rispetto del lavoro svolto per anni, Anna può vivere ogni giorno attraverso un testo. Da qui, confidando nell’interesse del Sindaco, degli Amministratori, degli editori, e di chiunque crede sia possibile farlo, spero si possa dedicare una sala stampa – ad esempio quella del Consiglio comunale – in onore di Anna. Manfredonia, 2057 ”Ma chi è questa persona?”. Una semplice incisione consentirebbe di omaggiare il lavoro di una donna, il coraggio, la sua voglia.

Al contempo mi auguro si possa editare il ricordo, attraverso il pensiero di amici, non importa se colleghi o altro. E’ quello che ha fatto per anni. E oggi che siamo in vita abbiamo il dovere di omaggiarla con un ricordo eterno.

Scusami Anna se mi sono permesso.

Ciao, Giuseppe.

(Articolo dell’ottobre 2015)