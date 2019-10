A Stornarella si parla del “Viaggio”, nella sua accezione “più ampia”

Di:

Stornarella – Terza edizione del Festival del Pensiero in questi giorni, dal 3 al 6 ottobre nella cittadina dei Cinque Reali Siti.

“Un’iniziativa che ci invidiano, ormai posso dire” le parole del sindaco Massimo Colia “e di cui si parla”.

E “Siccome siamo nell’era dello zapping e non pensa più nessuno” precisa Virginia Barrett, attrice e scrittrice originaria di Foggia e il pensiero spesso è penalizzato, un evento del genere rappresenta sicuramente una bella iniziativa”.

Tema scelto a fare da leit motiv, Il Viaggio, nella sua accezione più ampia, così come declinato nei diversi campi del sapere, e in particolare nella letteratura, nel giornalismo.

Un viaggio cominciato dagli organizzatori, potremmo dire, come esperienza fisica, già durante l’estate con eventi come una visita al Senato e a palazzo Doria Panfili a Roma, per proseguire ad agosto con una mostra di quadri ‘viventi’.

Il Festival del Pensiero nasce su iniziativa di Attivamente, associazione, regolarmente iscritta nell’Albo Comunale, che ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura attraverso l’organizzazione di eventi, incontri e dibattiti grazie all’impegno del presidente Celestino di Corato, di Michele Carchia e di Angelo Costa.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Stornarella e in collaborazione con la libreria Ubik di Foggia, quest’anno l’evento gode anche del contributo della Regione Puglia e di Puglia promozione.

“Grande soddisfazione” commenta a tal proposito Celestino di Corato, “il fatto che anche la Regione si sia accorta di noi”.

Il 3 ottobre la manifestazione ha aperto i battenti con un laboratorio didattico sulla Memoria e l’Accoglienza, tenuto con gli studenti, presenti circa 250, del liceo scientifico Federico II di Stornarella e il liceo classico Zingarelli di Cerignola, istituti questi che hanno collaborato, raccontano da AttivaMente, anche all’organizzazione dell’evento.

“Ringraziamenti sentiti vanno anche agli sponsor” ha sottolineato, nella serata introduttiva di venerdì, Celestino di Corato, “che ci hanno sostenuti fin dall’inizio ed hanno creduto in noi”.

I momenti del Festival: tre serate, dodici sessioni, tredici ospiti di respiro non solo locale, ma anche nazionale, come il giornalista Federico Palmiroli; la consulente filosofica Tiziana della Rocca; il giornalista, Domenico Quirito; la giornalista Luisella Castamagna; il giornalista Cristiano Magdi Allam; Alessio Giannone, noto anche con lo pseudonimo di Pinuccio, personaggio televisivo e youtuber italiano; Virginia Barrett, attrice e scrittrice; Michele Galante, politico ed ex sindaco di San Marco in Lamis; la musicista, Alessandra Facchiano; l’eclettico uomo di cultura Enrico Bernard; il giovanissimo Lukas Haitzmann; il musicista Matteo Fioretti.

Una curiosità: per la prima volta il programma ha dovuto subire modifiche all’ultimo momento. Alessio Giannone alias Pinuccio, inviato del programma Striscia la notizia, il cui intervento era stato fissato per sabato 4, aveva avuto qualche problema a confermare quanto era stato predefinito, “e quindi abbiamo dovuto ridisegnare il programma”.

Degni di particolare attenzione, gli interventi di Lukas Haitzmann, Michele Galante, Bernard Edmond e Virginia Barrett, realizzati venerdì 4 ottobre in una serata partita in sordina e registrando un numero limitato di presenze tra gli spettatori, mavrisultata interessante e ricca di spunti di riflessione proprio grazie agli stessi relatori.

Lukas Haitzmann, di soli 19 anni, ha raccontato agli astanti il suo viaggio che lo ha portato ad attraversare l’Oceano per 59 giorni da solo in barca a remi, tra difficoltà e momenti di crescita. “Un’esperienza con cui oggi” le sue parole “io voglio dire ai giovani, ai ragazzi, di non rinunciare a fare ciò che si sente con il cuore. Di non rinunciare ai propri sogni. E lo consiglierei anche adulti”.

Da Michele Galante, con il suo libro “Un viaggio tra i padri costituenti di Capitanata”, il ricordo di politici e personaggi della terra di Capitanata alla definizione della legge fondamentale dello Stato Italiano, la Costituzione. Un pensiero particolare è stato rivolto al sindacalista Giuseppe di Vittorio ed il suo impegno vivo.

Enrico Bernard, con il suo libro l’Eterno Femminino, è risultato occasione per una riflessione sulla figura della donna oggi atttaverso spunti derivanti dalla letteratura.

La donna con la sua dignità, la donna femminista, la donna che, nonostante i tempi ormai moderni e la sua emancipazione, viene ancora fatta oggetto, in taluni casi, di violenze.

E poi lei, Virginia Barrett. Orgoglio della terra di Capitanata. Donna di cultura versatile che ha moderato in gran parte dei momenti della serata ed ha, inoltre, presentato il suo cortometraggio documentario sulla condizione dei migranti e, in generale potremmo dire, sulla condizione degli ultimi “A me resta la speranza”.

In un mondo in cui sembra regnare l’indifferenza, il breve video risulta essere un richiamo ad esercitare il valore della compassione, non in senso solo e strettamente religioso, ma come apertura e compartecipazione alla sofferenza dell’altro.

“Il Festival del Pensiero” le parole della Barrett a Statoquotidiano “è una grande idea e rivolgo i complimenti agli organizzatori che con energia ed impegno stanno facendo crescere questa iniziativa.

Oltre alle presenze significative di letterati, scrittori e giornalisti mi ha colpito l’impegno nella promozione degli incontri con gli studenti.

In un mondo invaso dalla tecnologia è fondamentale che i giovani vivano un rinnovato approccio alla lettura e all’informazione, non veicolata solo da FB e INSTAGRAM.

W dunque il Festival e W la lettura!”.

Daniela Iannuzzi