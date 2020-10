“A Celenza manca il numero legale ma il consiglio approva i bilanci”

Foggia, 06 ottobre 2020. Pur di evitare lo scioglimento del Consiglio Comunale, l’amministrazione guida dal sindaco Luigi Iamele ha approvato il rendiconto di gestione e il bilancio di previsione senza avere il numero legale. E’ quanto accaduto a Celenza Valfortore dove, a fine agosto a seguito di diffida del Prefetto di Foggia, l’amministrazione comunale si è presentata in consiglio con soli quattro consiglieri. Un numero che non permette, neanche in seconda convocazione, di approvare i bilanci. Il numero minimo previsto è di sei consiglieri, ma in aula pur avendo rilevato la mancanza del numero legale, e nonostante il parere contrario del segretario comunale, dott. Giuseppe Longo, il sindaco ha chiesto ed ottenuto il voto favorevole all’approvazione dei due documenti, e messo a verbale l’approvazione (violazione dell’art.12 dello Statuto).

Un fatto di inaudita gravità, non solo politica ma amministrativa. Il gruppo di minoranza in consiglio, infatti, ha presentato ricorso al TAR per chiedere l’annullamento della delibera del 29 agosto 2020 e di tutti gli atti conseguenziali, ed informato il Prefetto, il Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti. Contestualmente, il gruppo di minoranza che fa capo a Massimo Venditti e Marco Longano, ha esposto denuncia-querela contro il sindaco e i quattro consiglieri di maggioranza per i reati di abuso di ufficio, mentre alla Corte dei Conti è stata depositata la denuncia per responsabilità e danni erariali. “Si tratta di atti manifestamente illegittimi che violano la legge in maniera persistente” dichiarano Venditti e Longano.

“Per questo abbiamo chiesto alle autorità preposte di intervenire con urgenza al fine di ristabilire la legalità nel comune di Celenza ed evitare e prevenire l’adozione di ulteriori atti illegittimi e ulteriori danni erariali” dichiarano ancora i due consiglieri, che ricordano “Nel mese di agosto, su segnalazione del Gruppo di minoranza, il Prefetto di Foggia aveva diffidato l’Amministrazione comunale di Celenza Valfortore per la mancata approvazione in Consiglio comunale del rendiconto di gestione nei termini previsti dalla legge, e concesso venti giorni di tempo in scadenza il 7 settembre. Ma anche questo non è servito, e quanto accaduto era prevedibile poiché frutto della grave crisi interna alla maggioranza costretta a continui rinvii delle sedute di consiglio per mancanza di numero legale. Il sindaco invece di dimettersi ha trascinato il Comune in una situazione politica ed amministrativa senza precedenti. Confidiamo nel verdetto del TAR e nel parere del Ministero dell’Interno, della Prefettura e della Corte dei Conti”. (Nota stampa)