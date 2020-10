A Manfredonia la prima assoluta di “L’uomo dal cilindro” del regista Stefano Simone

Manfredonia, 06 ottobre 2020. Prima proiezione ieri, all’interno del Chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia, del nuovo film del regista sipontino Stefano Simone: “L’uomo dal Cilindro”.

Ambientato nella zona periferica circostante Manfredonia, ma come location principale la splendida ma in stato di abbandono “Villa Rosa”, il film – della durata di 80 minuti – vede come protagoniste due ragazze, Natalie La Torre e Rosa Fariello che nel fare delle ricerche, si recano presso Villa Rosa e si imbattono con l’uomo con il cilindro, una figura che nel procedere della pellicola resta losca e misteriosa né riconoscibile, di alta statura e massiccia corporatura, con un cilindro sul capo.

Le musiche oltre che la trama lasciano il pubblico in suspense per tutta la durata, confermando l’essenza del genere horror prediletto dal giovane regista di Manfredonia.

L’uomo con la cilindro è il secondo capitolo della trilogia antologica sul mistero iniziato con il “Passaggio segreto” con le due ragazze protagoniste, che per fare delle ricerche si recano presso ” Villa Rosa” e si imbattono nel l’uomo con il cilindro. “La cosa importante non è la concatenazione degli eventi ma la storia, in questo film, restano i luoghi”, dice Simone. “È un film di evocazione del mistero grazie anche alle musiche composte da un amico, Luca Auriemma, con cui lavoro ormai da 11 anni”.

“E’ stato mio padre che mi ha ispirato questo film a seguito di una sua esperienza vissuta di persona nella infanzia allorquando una persona losca si introdusse in casa“. La crisi del cinema a causa del covid? “Per fortuna esistono le piattaforme streaming per mettere in onda film quindi il covid non mi crea problemi, difatti le piattaforme rappresentano il presente e anche se mi dispiace per i problemi che stanno subendo i titolari di cinema”.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 06 ottobre 2020