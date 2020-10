Accoltellato giovane in zona Acqua di Cristo dopo rissa: feriti (FOTO)

Manfredonia, 06 ottobre 2020 (20:56). Un giovane è rimasto ferito in seguito a una colluttazione avvenuta in serata, in zona Acqua di Cristo a Manfredonia. Il ragazzo sarebbe stato accoltellato, in seguito a una rissa. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Risultano altri feriti.

Non chiare le motivazioni alla base della colluttazione. Sul luogo dei fatti sarebbe stata rinvenuta della sostanza stupefacente. Intervenuti sul posto: i Carabinieri del locale Comando Compagnia, gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. locale, i sanitari del 118.

Il giovane ferito non sarebbe in pericolo di vita. Seguono aggiornamenti.

FOTOGALLERY RADIO MANFREDONIA CENTRO