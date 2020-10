Consorzio di bonifica dell’ Ufita, urne aperte domenica 11 ottobre

Foggia, 06 ottobre 2020. Urne aperte domenica 11 ottobre per il rinnovo degli organi sociali del Consorzio di Bonifica dell’Ufita. Si vota dalle ore 8:00 alle ore 22:00 per l’elezione dei 20 membri elettivi del Consiglio dei Delegati del Consorzio, nei dodici seggi elettorali individuati nel comprensorio di riferimento dell’ente: Apice, Ariano, Bisaccia, Castelfranco in Miscano, Frigento, Grottaminarda, Melito, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Valfortore, San Nicola Baronia, Scampitella e Villanova. Sono 37 i comuni(tra Irpinia, Sannio e provincia di Foggia) e 33mila i contribuenti coinvolti nelle operazioni elettorali: parteciperanno al voto i proprietari di immobili che siano in regola con il pagamento dei ruoli di bonifica.

I voti convergeranno su un’unica lista, che contempla i rappresentanti delle varie organizzazioni agricole presenti nei comuni che compongono l’area di intervento del Consorzio di Bonifica. I candidati sono: Francesco Vigorita , Pina Lungarella, Remo Damiano, Anna Mustone, Salvatore Giannetta, Generoso Frattolillo, Umberto Colantuono, Tommaso Palumbo, Carmela Circelli, comune di Ariano ( il nuovo sindaco o un suo delegato), Michele Di Cicilia, Stefano Abruzzese, Raffaele Ciccone, Leonardo Riccio, Giuseppe D’Agostino, Nicola Gambacorta, Carmine De Rosa, Alessandro Tufo, Michele Masuccio e Stefano De Lillo. All’interno del nuovo consiglio saranno poi nominati il presidente, il vicepresidente e il resto della deputazione. Il Consorzio abbraccia un comprensorio con superficie pari ad ettari 72.744 ricadenti su 37 Comuni dei quali, 25 in provincia di Avellino, 8 in provincia di Benevento( Apice; Buonalbergo; Castelfranco in Miscano; Ginestra degli Schiavoni; Montefalcone Valfortore; Paduli; San Giorgio La Molara; Sant’Arcangelo Trimonte) e 4 in provincia di Foggia( Anzano di Puglia; Faeto; Roseto Valfortore; Sant’Agata di Puglia).

ECCO I SEGGI ELETTORALI

1)APICE

SEDE SEGGIO: Centro Sociale Viale della Libertà – 82021 APICE (BN): per le ditte consorziate dei Comuni di Apice, Buonalbergo, Paduli, S. Arcangelo Trimonte e S. Giorgio la Molara.

2)ARIANO IRPINO

SEDE SEGGIO: Palazzetto dello sport – Rione Cardito -83031 ARIANO IRPINO (AV):per le ditte consorziate del Comune di Ariano Irpino.

3)BISACCIA

SEDE SEGGIO: Edificio Polifunzionale- Corso Grammazio Metallo – 83044 BISACCIA: per le ditte consorziate dei Comuni di Bisaccia, Guardia dei Lombardi e Rocca San Felice.

4 CASTELFRANCO IN MISCANO

SEDE SEGGIO: “Aula Magna” Viale Roma n. 5 – 82022 CASTELFRANCO IN MISCANO (BN):

per le ditte consorziate dei Comuni di Castelfranco in Miscano e Faeto.

5)FRIGENTO

SEDE SEGGIO: Centro Sociale “Prof. Antonio D’Avino” di Pila ai Piani – 83040 FRIGENTO (AV:)per le ditte consorziate dei Comuni di Frigento, Gesualdo e Sturno.

6) GROTTAMINARDA

SEDE SEGGIO: Consorzio di Bonifica dell’Ufita – Via Aldo Moro, 58– 83035 GROTTAMINARDA (AV):per le ditte consorziate dei Comuni di Flumeri, Fontanarosa, Grottaminarda e Mirabella Eclano.

7) MELITO IRPINO

SEDE SEGGIO: C.da Incoronata Centro Polifunzionale “Don Bosco” – 83030 MELITO IRPINO (AV): per le ditte consorziate dei Comuni di Bonito e Melito Irpino.

8MONTECALVO IRPINO

SEDE SEGGIO: Sede Comunale – Sala Consiliare -Via Porta della Terra n.1 – 83037 MONTECALVO IRPINO (AV):per le ditte consorziate dei Comuni di Casalbore e Montecalvo Irpino.

9)MONTEFALCONE DI VALFORTORE

SEDE SEGGIO: Centro Sociale – Piazza Medaglia d’Oro snc- 82025 MONTEFALCONE DI VALFORTORE: per le ditte consorziate dei Comuni di Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Valfortore e Roseto di Valfortore.

10) SAN NICOLA BARONIA

SEDE SEGGIO: Centro Sociale Via A. Gramsci snc – 83050 SAN NICOLA BARONIA (AV):per le ditte consorziate dei Comuni di Carife, Castel Baronia, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia e Vallata.

11)SCAMPITELLA

SEDE SEGGIO: locali della struttura sita in Piazzale Padre Pio – 83050 SCAMPITELLA (AV):per le ditte consorziate dei Comuni di Anzano di Puglia, S. Agata di Puglia, Scampitella, Trevico e Vallesaccarda.

12)VILLANOVA DEL BATTISTA

SEDE SEGGIO: Casa comunale- Via Fornace snc – 83030 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV): per le ditte consorziate dei Comuni di Villanova del Battista e Zungoli.