Foggia, 06 ottobre 2020. Entro la fine dell’anno la realizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale D’Avanzo di Foggia, per un totale di 16 posti letto. La notizia era stata anticipata ieri da StatoQuotidiano.it.

Il finanziamento fa riferimento alla legge n.77/200, nell’ambito del Piano sanitario coronavirus della Regione Puglia (vedi focus). “La l.77/2000 – spiega il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, dr. Vitangelo Dattoli intervistato in giornata anche dal TG3 – ha previsto una serie di interventi, tra i quali uno nella struttura ospedaliera del D’Avanzo. Stiamo liberando gli ambienti – spiega il dr. Dattoli – sono ancora presenti gli ultimi extracomunitari asintomatici. Al momento, stiamo perfezionando il progetto. L’intervento dovrebbe durare una ottantina di giorni. Sarà una rianimazione attrezzata, che sarà collocata al secondo piano della struttura”.

Per la presunta donazione della Protezione Civile regionale “Non c’entra nulla – dice il direttore generale degli OO.RR. di Foggia – si parla di un finanziamento regionale, che interesserà anche altri ambienti del D’Avanzo, che libereremo, per la realizzazione di moduli di malattie infettive, tecnologicamente avanzati”. “La Protezione civile regionale fornisce una serie di dispositivi, monitor, ventilatori, ma su richiesta del Policlinico, dunque non sussiste alcuna donazione in essere”.

Come già anticipato mesi fa, la legge 77/2000 ha previsto in Puglia una serie di investimenti in ambito sanitario, sia per l’allestimento dei reparti che per la dotazione della relative strumentazione e tecnologia.

Gli ospedali Covid_19 in Puglia risultano:

Ospedali Pubblici: ■ AOU Consorziale Policlinico – Bari ■ AOU Ospedali Riuniti – Foggia ■ Ospedale Antonio Perrino – Brindisi ■ Ospedale SS Annunziata – Taranto/Ospedale Moscati ■ Ospedale Vito Fazzi – Lecce ■ Ospedale S. Caterina Novella – Galatina ■ Ospedale Vittorio Emanuele II – Bisceglie .

Enti ecclesiastici: ■ Ospedale Generale Miulli – Acquaviva delle Fonti ■ Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo

Case di cura: ■ CdC Medical Villa Lucia – Conversano ■ CdC Anthea Hospital – Bar.

“Con un altro finanziamento, pre legge 77/2000 – spiega a StatoQuotidiano il dr. Dattoli – stiamo completando l’upgrade di un reparto di malattie infettive agli OO.RR. di Foggia, e anche un terzo modulo di pneumologia, che determinerà un segmento importante di sub-intensiva pneumologica, per un totale di 14 posti letto, più un modulo. I lavori sono partiti ieri, e dureranno circa 15-20 giorni. Il totale del finanziamento, pre legge 77/2000, è pari a 300mila euro circa”, spiega il dr. Dattoli.

Per il personale “Abbiamo assunto altri 120 operatori socio sanitario, abbiamo la possibilità di disporre di personale a tempo determinato. Il personale infermieristico lo stiamo reclutando. Non c’è alcun problema di personale per il Policlinico Riuniti. Siamo pronti per la seconda ondata di ricoveri e di interventi. Siamo attrezzati in modo ancora più incisivo per la rilevazione dei tamponi, anche grazie all’incremento di biologi e tecnici di laboratorio”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it