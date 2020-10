Fanpage “Prete nel foggiano accusato di essere un untore”. Lui “Mi avete ucciso”

Foggia, 06 ottobre 2020. ”Mi avete ucciso“. Accusato di essere un “portatore di Covid“, si sarebbe sfogato in questo modo, don Antonio Aghilar parroco della chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Rocchetta Sant’Antonio, in provincia di Foggia. Lo riporta il sito fanpage.it.

“Non sono il portatore di Covid. Questa comunità deve imparare a rispettare la privacy e la riservatezza”. “A quanto si apprende – riporta fanpage – sono risultati positivi al Covid-19 anche alcuni parenti che vivono nel luogo di origine del sacerdote, sempre nella provincia di Foggia, e questa circostanza avrebbe sollevato preoccupazione tra i cittadini di Rocchetta San’Antonio. Stando a indiscrezioni, il sacerdote si sarebbe anche sottoposto a tampone il cui esito sarebbe negativo”. “C’è molta ignoranza – dice amareggiato don Antonio Aghilar in un video poi diventato virale -. Mi avete oggi ucciso con quelle parole. Il mio rammarico non è solo per colui che ha diffuso il pettegolezzo ma anche per chi lo ha fatto montare nell’omertà”.

IL SINDACO POMPEO CIRCIELLO. ” Con questo post voglio esprimere la mia, e quella di tutta l’amministrazione, vicinanza al Parroco di Rocchetta Don Antonio Aghilar per le calunnie che lo hanno investito in questi ultimi giorni. La preoccupazione che serpeggia tra la popolazione per gli accertati casi di Covid-19 a Rocchetta ha portato agitazione, e come spesso accade in queste circostanze, a puntare il dito verso un colpevole. Voglio ribadire che i contagi da Covid-19 non hanno colpevoli, spesso è solo una questione di casistica che possiamo e dobbiamo ridurre al minimo adottando tutti comportamenti virtuosi. Ci sentiamo vicini al parroco per essere stato additato come “untore” così come alle famiglie delle persone risultate positive. Poteva e può succedere a chiunque, non lasciamo che i pettegolezzi scalfiscano la nostra unità e soprattutto la nostra umanità. Abbiamo risposto tempestivamente applicando tutte le procedure utili e necessarie per arginare il pericolo, tutti i protocolli di legge e sanitari sono stati attivati. Stiamo sereni e preveniamo al massimo. Teniamo duro tutti insieme e tutto andrà per il meglio”.