Foggia, Quarato e Fatigato chiedono commissione di indagine sui minori

Foggia, 06 ottobre 2020. “E’ necessario che il Consiglio comunale di Foggia istituisca una commissione di indagine per conoscere e far emergere i numeri in merito alla tutela dei minori. Vanno individuate le situazioni particolari delle specifiche circoscrizioni e professionisti al fine, sia di individuare se ci sono delle aree e persone che presentano eventuali irregolarità (per poi intraprendere gli opportuni provvedimenti), sia di ripristinare la fiducia dei cittadini e delle famiglie nei servizi di tutela minorile locali”.

I consiglieri comunali del M5s Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato hanno inviato nella settimana in corso un’interrogazione al sindaco e alla giunta per conoscere “i dati esatti sulle strutture che si occupano di bambini fuori famiglia, i relativi costi e le motivazioni degli allontanamenti”. A supporto di tali richieste, i consiglieri citano un caso che ha fatto scalpore e da cui è nato anche il gruppo facebook “Salviamo Allegra dalla filiera psichiatrica”. Allegra è il nome di fantasia di una bambina che comincia la sua odissea tra famiglia, tribunali e curatrici sociali.

Altri documenti sostanziano l’interrogazione, la seduta della Commissione Parlamentare per l’infanzia del 17 gennaio 2018 e le osservazioni del Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 28 febbraio 2019. “Tra le principali criticità , la Commissione segnala la mancanza di dati certi ed aggiornati sui minori in affidamento familiare o collocati in case-famiglia” mentre il Comitato “sollecita l’Italia a garantire che l’allontanamento dei minori dalla famiglia, compresi i disabili, sia consentito solo dopo un’attenta valutazione del suo migliore interesse per ciascun caso individuale e ha chiesto allo Stato italiano di adottare misure per ampliare il sistema di affido per i bambini che non possono stare con le loro famiglie, al fine di superarne l’istituzionalizzazione”. Il CRC ha chiesto, dunque, che venga istituito un “registro nazionale dei minori privati di un ambiente familiare, basato su criteri uniformi e chiari su tutto il territorio dello Stato”.

I consiglieri, in forma di tabella da compilare (vedi foto), chiedono al sindaco e alla giunta se siano a conoscenza di casi “anomali” in riferimento ad allontanamento di minori dalle famiglie, quanti sono stati i bambini allontanati coattivamente (giudizialmente o art. 403) e non giudizialmente dalla famiglia nel corso degli anni dal 2015al 2020, suddivisi per fasce di età, e per quali motivi. Inoltre. Quanti casi per anno siano stati affidati ad ogni singolo professionista, quanti minori sono collocati in una struttura residenziale e quanti in famiglia affidataria, in regione o fuori regione. A quale regime di visite sono soggetti tutti i bambini attualmente fuori famiglia. In tutto, oltre 20 punti di domanda.

“In considerazione della delicatezza e della necessaria completezza delle informazioni (ovviamente anonime) – concludono i consiglieri -, si richiede specificatamente una risposta scritta”.