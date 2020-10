Grumo Appula, scontro tra 2 autocarri: feriti

Bari, 6 ottobre 2020. È provvisoriamente chiusa al traffico la corsia di marcia, in direzione Fermata Basentello, della strada statale 96 “Barese” al km 97,800 a Grumo Appula (Bari), a seguito di un incidente. Il sinistro ha coinvolto due autocarri, di cui uno ribaltato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.