Indagato per festeggiamenti festa patronale, prosciolto comandante Del Fine

Apricena, 06 ottobre 2020. Indagato per i festeggiamenti della festa patronale di Apricena, è stato prosciolto l’allora Ispettore Del Fine, oggi Comandante facente funzione della Polizia Locale di Apricena. Lo rende noto l’Amministrazione comunale. L’uomo era stato iscritto nel registro degli indagati, in qualità di responsabile del piano di “safety e security” della festa patronale.

“La correttezza e la legalità primeggiano sempre e comunque“, dice il sindaco di Apricena Potenza. “Il Sindaco Antonio Potenza e l’Amministrazione Comunale esprimono i più vivi compiaciuti per questa notizia, confermando la più totale fiducia verso il Comandante, con sentimenti di vicinanza a lui e alla sua famiglia anche per quei momenti difficili che si passano quando ci sono delle indagini. Momenti in cui non sono mancati attacchi e polemiche strumentali da parti di chi, probabilmente non conosce nemmeno le basilari regole del diritto e della correttezza Istituzionale. Ci sarebbe da chiedere scusa ma siamo certi che questo non avverrà. Purtroppo nella nostra Città ci sono ancora persone (per fortuna poche) che vivono di odio e rancore giustizialista, sempre vivo quando si tratta di altri, meno quando si tratta di loro stessi o dei loro amici. In allegato alla presente, la nota del legale del Comandante, indirizzata al Sindaco per notiziare sul proscioglimento”.

allegato (stralcio)