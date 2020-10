Inseguimento con 3 feriti nel Foggiano, anche 2 CC

Foggia, 06 ottobre 2020. Verso le 16.00, ad Orta Nova, all’incrocio tra la SP110 e la SP81, si è verificato un incidente stradale tra una BMW X1 ed un’auto dei Carabinieri, un’Alfa Romeo Giulietta della C.I.O dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia di Bari, in quel momento impegnata nell’inseguimento dell’auto a bordo della quale stavano fuggendo i responsabili di un tentato furto di un’autovettura, sorpresi poco prima ad Ordona. L’auto militare, con i sistemi ottici ed acustici di emergenza attivi, nell’attraversare l’incrocio di cui sopra, ha impattato con l’auto di un 45enne del posto che, solo a bordo, provenendo dalla destra dell’auto militare, non essendosi probabilmente accorto dei segnali di emergenza aveva comunque impegnato l’intersezione stradale. Tale dinamica, presunta, deve ancora essere accertata. L’impatto ha comunque interessato la parte anteriore dell’autovettura militare e quella laterale sinistra dell’auto civile.

Il civile ed i due militari, tutti prontamente soccorsi e trasportati in ambulanza agli OO.RR. di Foggia, hanno riportato contusioni al momento in corso di refertazione, ma non apparentemente preoccupanti. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è impegnato sul posto personale della Polizia Stradale, che procede.