La nave Palinuro a Manfredonia dal 15 al 19 ottobre

Manfredonia, 06 ottobre 2020. “Sarà la splendida e prestigiosa “Palinuro”, nave della Marina Militare Italiana, ad omaggiare la città di Manfredonia in occasione della cerimonia di intitolazione a Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci dei due moli del nostro Marina. Nave Palinuro sarà a Manfredonia dal 15 al 19 di ottobre. La cerimonia istituzionale di intitolazione dei moli è in programma il 16 ottobre. “Faventibus Ventis”, “Con il favore dei venti”. In ottemperanza alle vigenti normative anti Covid, non sarà possibile salire a bordo della nave”.