“Manfredonia meta turistica attrattiva anche d’autunno: 3 eventi”

Manfredonia, 06 ottobre 2020. Dal 9 al 25 ottobre si svolgerà a Manfredonia, ed in tutta l’area daunofantina, il calendario di eventi istituzionali “Active&Food Experience”, al fine di promuovere e valorizzare il territorio e le sue risorse. Gli eventi, organizzati dal Gal DaunOfantino – nel ruolo di agenzia di sviluppo locale – in collaborazione con “Manfredonia in Rete” (il Contratto di rete di imprenditori turistico-commerciali) ed altri soggetti istituzionali ed imprenditoriali, prendono spunto dal passaggio del Giro d’Italia e dalla partenza del Giro-E, in programma, come già noto, a Manfredonia il 10 ottobre, ed avranno come filo conduttore il turismo attivo-sportivo e l’enogastronomia, in un’ottica sostenibile e destagionalizzante.

Contestualmente avranno luogo la cerimonia di inaugurazione dei due Moli del “Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia” a due Cristoforo Colombo ed Amerigo Vespucci (con arrivo della nave Palinuro) e la XXIX^ edizione del “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi” (Edizione Speciale dedicata al tema “Mare ed Ambiente”, premiati: Donatella Bianchi – conduttrice di “Linea Blu e Presidente WWF Italia, la Marina Militare Italiana, la famiglia d e Dario Vassallo – Presidente della “Fondazione Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore”), famiglia del Tenente Colonnello Francesco Rotundi (foggiano di origine, progettista della nave scuola Amerigo Vespucci e della nave scuola Cristoforo Colombo).

Il programma dettagliato è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa online alla presenza di Michele d’Errico – Presidente Gal DaunOfantino, Giuseppe D’Urso – Presidente del Teatro Pubblico Pugliese), Michele De Meo – esperto di marketing territoriale e Consigliere “Marina del Gargano” con moderatore Rocky Malatesta – esperto di internazionalizzazione d’impresa.

Questa venti giorni di eventi tematici (tra cui escursioni, visite guidate, degustazioni, appuntamenti sportivi; il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti) rappresenta la prosecuzione del piano strategico di rilancio dell’appeal turistico della città avviato con successo dal Gal con “Manfredonia Experience” la scorsa estate, allargando il respiro della progettualità con il coinvolgimento di soggetti istituzionali ed imprenditoriali di livello come Touring Club Italiano, Teatro Pubblico Pugliese, PugliaPromozione, Camera di Commercio di Foggia, Marina del Gargano, Fondazione Re Manfredi.

Uno strumento per rendere attrattiva Manfredonia anche in bassa stagione attraverso la lungimirante ed innovativa contaminazione di turismo, sport, cultura ed ambiente.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

ACTIVE&FOOD EXPERIENCE

A cura del Gal DaunOfantino in collaborazione con “Manfredonia in Rete”

Venerdì 9 ottobre

Ore 10.30 Workshop “Enogastronomia e turismo attivo. Per una destinazione accogliente tutto l’anno” – c/o Marina del Gargano

Interventi

Michele d’Errico (Presidente Gal DaunOfantino)

Raffaele Piemontese (Assessore Regione Puglia)

Damiano Gelsomino (Presidente Camera di Commercio)

Matteo Minchillo (Direttore Generale PugliaPromozione)

Michele De Meo (CdA Gespo – Marina del Gargano)

Roberta Garibaldi (Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico)

Giuseppe Calabrese – Peppone (Conduttore Linea Verde Rai 1)

Angelo Mellone (Capo struttura Rai 1)

Angelofabio Attolico (Direzione Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia – Puglia Promozione)

Pascal Barbato (maestro panificatore – Fulgaro Panificatori di San Marco in Lamis)

Roberto Salvador (Direttore Giro-E)

Ore 12.30 Aspettando il Giro E – cookingshow con Peppone di “Linea Verde” a cura di Matteo Cardillo Chef Executive Regiohotel Manfredi

Sabato 10 ottobre

Ore 9 -10.45 Villaggio Giro-E Giro-E LAB Laboratori aperti alla cittadinanza sulle seguenti tematiche:

E energie rinnovabili

R raccolta differenziata

A ed accoglienza turistica

Nel Villaggio Giro E ci saranno degli stand promozionali del territorio.

Ore 11.00 Partenza Giro-E

Ore 18.00 Anfiteatro Marina del Gargano “Danza e Ginnastica in rosa” a cura della A.S.D. della città di Manfredonia (in collaborazione con Associazione A.N.D.O.S a sostegno della lotta contro il tumore al seno)

Domenica 11 ottobre

Ore 10.00 Escursioni trekking/bike/cavallo a Manfredonia, Margherita di Savoia, Barletta e Trinitapoli a cura di guide ed associazioni locali a cura di DauniaTur, A.S.D. Posta Ruggiano, Puglia Taste and Culture.

Ore 19.30 Food Experience a cura dei locali aderenti all’iniziativa Active&Food Experience.

Lunedì 12 ottobre

Ore 19.30 Food Experience a cura dei locali aderenti all’iniziativa Active&Food Experience.

Martedì 13 ottobre

Ore 19.30 Food Experience a cura dei locali aderenti all’iniziativa Active&Food Experience.

Mercoledì 14 ottobre

Ore 19.00 Terrazza Info Point Turistico Piazzetta Mercato – Degustazione in collaborazione con aziende del territorio

Giovedì 15 ottobre

Ore 19.00 Terrazza Info Point Turistico Piazzetta Mercato – Degustazione in collaborazione con aziende del territorio

Venerdì 16 ottobre

Ore 19.30 Food Experience a cura dei ristoranti aderenti all’iniziativa Active&Food Experience.

Domenica 18 ottobre

Ore 9.00 Porto Turistico di Manfredonia – Molo Colombo partenza “Camminare è Prevenire” (in collaborazione con Associazione A.N.D.O.S a sostegno della lotta contro il tumore al seno)

Ore 10.00 Escursioni trekking/bike/cavallo a Manfredonia, Margherita di S., Barletta e Trinitapoli a cura di guide ed associazioni locali a cura di DauniaTur, A.S.D. Posta Ruggiano, Puglia Taste and Culture.

Ore 19.30 Food Experience a cura dei locali aderenti all’iniziativa Active&Food Experience.

Domenica 25 ottobre

Ore 9.00 Porto Turistico di Manfredonia – Molo Colombo partenza “Manfredonia in bici”

Ore 10.00 Escursioni trekking/bike/cavallo a Manfredonia, Margherita di S., Barletta e Trinitapoli a cura di guide ed associazioni locali a cura di DauniaTur, A.S.D. Posta Ruggiano, Puglia Taste and Culture.

Ore 19.30 Food Experience a cura dei locali aderenti all’iniziativa Active&Food Experience.

CERIMONIA D’INTITOLAZIONE MOLI “MARINA DEL GARGANO” A CRISTOFORO COLOMBO E AMERIGO VESPUCCI

Giovedì 15 ottobre

Ore 15.00 Arrivo Nave Palinuro

Cerimonia d’accoglienza in base al cerimoniale e saluto del Comandante Nave Scuola Palinuro CF Antonio Strina

Venerdì 16 ottobre

Ore 8 Ingresso Marina del Gargano – Alzabandiera a cura della CP Manfredonia con la presenza di una rappresentanza dell’Istituto Nautico Rotundi di Manfredonia

Ore 10.00 La grandezza dell’Ing. Francesco Rotundi nella storia d’Italia a cura della Biblioteca provinciale Magna Capitana in collaborazione con l’Istituto Nautico Rotundi di Manfredonia

Ore 15.30 Accoglienza autorità e Hospitality presso l’anfiteatro e messaggio di benvenuto da parte del presidente del Marina del Gargano, del commissario straordinario del Comune di Manfredonia, Presidente Autorità Portuale

– Cerimonia di Intitolazione dei due Moli con la presenza del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina, S.E. Mons. Padre Franco Arcivescovo di Manfredonia e di tutte le autorità civili, militari e religiose.

– Scopritura delle targhe con lettura teatrale delle biografie dei navigatori Vespucci e Colombo

– XXIX Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi Edizione Speciale Mare & Ambiente

Premiati Marina Militare, Donatella Bianchi, Francesco Rotundi, Angelo Vassallo

Premio Speciale Città di Manfredonia: Capitanerie di Porto di Manfredonia

– Omaggio a Ennio Morricone a cura dell’Orchestra Suoni del Sud

Sabato 17 ottobre

Ore 8 Ingresso Marina del Gargano – Alzabandiera a cura della CP Manfredonia con la presenza di una rappresentanza dell’Istituto Nautico Rotundi di Manfredonia

Ore 10.00 I due grandi navigatori Vespucci e Colombo, evento dedicato alle classi (5^) dell’Istituto Nautico Rotundi con premiazione progetto “La Città che vorrei” dedicato alle scuole primarie di Manfredonia.

Ore 18.10 Ammaina Bandiera

Domenica 18 ottobre

Ore 8 Ingresso Marina del Gargano – Alzabandiera a cura della CP Manfredonia con la presenza di una rappresentanza dell’Istituto Nautico Rotundi di Manfredonia

Lunedì 19 ottobre

Ore 8 Ingresso Marina del Gargano – Alzabandiera a cura della CP Manfredonia con la presenza di una rappresentanza dell’Istituto Nautico Rotundi di Manfredonia

Ore 11.00 Saluto del Comandante Nave Scuola Palinuro CF Antonio Strina

GAL DAUNOFANTINO

Corso Manfredi, 182 – Manfredonia (Fg)