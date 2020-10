Manfredonia, 06 ottobre 2020. Rissa tra giovanissimi, poco dopo le ore 20.30 a Manfredonia, in zona Acqua di Cristo, all’altezza di un bar. Nella circostanza due ragazzi sono stati trasportati per le cure nell’ospedale del luogo e uno a Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

Le lesioni sono apparentemente da corpi contundenti e da taglio, dovute a caduta su cocci di vetro. Al momento non ne sono state riscontrate da coltello o da altre armi. I soggetti sono in via di identificazione, nessuno in condizioni preoccupanti.

Sul posto i Carabinieri di Manfredonia, volanti del locale Commissariato, i sanitari del 118.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it