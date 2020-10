Mastromatteo, Sindaco: “Il dolore della famiglia è anche il nostro”

Peschici (Foggia) 6 Ott. 2020 – Ormai sono quasi dieci giorni che non si hanno più notizie di Michele Mastromatteo, il 47enne operaio peschiciano, scomparso la sera del 25 settembre. ieri è intervenuto anche il sindaco Franco Tavaglione. “Il dramma, l’angoscia, la sofferenza, il dolore della Famiglia di Michele, sono anche il mio dramma, la mia angoscia, la mia sofferenza, il mio dolore. Cosa si può fare in momenti così bui e così devastanti? Semplicemente, offro la mia anima, il mio cuore, il mio amore, la mia amicizia, la mia vicinanza, la mia piena ed assoluta solidarietà. Tante volte, nelle difficoltà, noi Peschiciani ci siamo rivolti, attraverso la preghiera, al Nostro Santo Patrono, Elia il Profeta. Facciamolo con fede e con forza anche in questa circostanza. Ho tanta fiducia nel lavoro degli Inquirenti e delle Forze dell’Ordine e, quindi, auspico una veloce e “positiva” soluzione.”Abbiamo il dovere di continuare a sperare”.

Fonte: retegargano