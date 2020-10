Menzione d’onore per un’alunna dell’Istituto Tecnico “P. Giannone-E. Masi” di Foggia

Foggia, 06 ottobre 2020. “Menzione d’onore per Iorio Francesca Pia, 4° A Turistico, alunna dell’Istituto Tecnico “P. Giannone- E. Masi” di Foggia per la poesia “Bullismo” al Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea LUCIUS ANNAEUS SENECA IV Ediz. 2020.

Le docenti Cassa Michela e Guerra Giuseppina hanno guidato i ragazzi nell’elaborazione di temi originali, cn la possibilità di descrivere, esplorare e raccontare le loro esperienze e il loro vissuto. Partcipare a questi eventi vuol ire tirare fuori l’universo che si coltiva dentro, per condividerlo con gli alri. Una preziosa occasione per permettere ai nostri ragazzi di liberare il loro universo espressivo e indirizzarli verso un atteggiamento sempre più responsabile, partecipe alla vita sociale e solidale. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo sabato 3 ottobre dalle ore 16.30 presso il Castello Normanno- Svevo di Sannicandro di Bari. Cerimonia emozionante e suggestiva che ha visto la nostra alunna aggiudicarsi la menzione d’onore.Grande la soddisfazione espressa dalla famiglia, dagli alunni,dai docenti che, con grande lavoro di sinergie, completano la formazione e l’apprendimento dei nostri ragazzi. L’intento è anche quello di promuovere un continuo confronto tra mondo della scuola, famiglie ed istituzioni, per permettere di valorizzare ancora di più la cultura della condivisione e della collaborazione.

Per la nostra scuola è stata un’esperienza positiva ed un’occasione unica per consolidare nei nostri ragazzi il senso dei valori e la percezione della Scuola come luogo insostituibile in cui coltivare tutte le forme espressive, utili alla loro crescita e alla loro formazione”.

Doc. Giuseppina Guerra