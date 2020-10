Ospiti argentini a Biccari, Mignogna: “Piccoli borghi luoghi d’approdo e welcome”

“Oggi salutiamo l’arrivo in paese di Maria e Lisandro, i nostri primi ospiti argentini giunti grazie alla collaborazione con la Comunità Argentini per il mondo. Con l’aiuto della Cooperativa di comunità Biccari, diventeranno cittadini provvisori della nostra comunità e potranno lavorare in smartworking a migliaia di chilometri dalla loro residenza abituale. Se ribaltiamo i paradigmi, un piccolo paese può anche essere luogo d’approdo (e di welcome) e non per forza di abbandono”. Lo annuncia su facebook il sindaco del paese dei Monti Dauni Gianfilippo Mignogna.

Il Comune Biccari aveva sottoscritto un protocollo con l’associazione che ha sede a Rimini e gli arrivi degli argentini, con la richiesta di residenza, erano previsti dal mese di marzo, ma l’emergenza coronavirus ha bloccato tutto. Il progetto rientra nella strategia delle Aree interne, la lotta allo spopolamento e il turismo delle radici, con piccoli borghi considerati la dimensione ideale per l’integrazione.