Giaccoli lascia Cerignola, ora nuovo comandante Stazione San Marco in Lamis

Foggia, 06 ottobre 2020. Il luogotenente dell’Arma – “per ben tre volte premiato come miglior comandante della stazione Puglia” – Salvatore Giaccoli lascia Cerignola, dove era entrato in servizio nel 1996, per assumere il comando della stazione di San Marco in Lamis. Lo riporta foggiatoday.it.

Giaccoli, come riporta la testata giornalistica foggiana, “è noto non solo per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera e le operazioni compiute nella città ofantina, ma anche per essere stato tra i protagonisti della puntata di ‘Avamposti, dispacci dal confine’ andata in onda sul Nove il 9 settembre scorso“.