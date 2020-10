“Suggestioni Sub Flore”, a Castel Fiorentino l’evento storico per ricordare Federico II

Torremaggiore, 06 ottobre 2020. Il sito dell’antica città di Fiorentino, in agro di Torremaggiore, luogo dove nel 1250 si spense l’Imperatore Federico II di Svevia, ha ospitato i tre giorni della manifestazione “Suggestioni Sub Flore – ritrovarsi a Castel Fiorentino”, organizzata dal Comune Di Torremaggiore in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, il Fai e la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

All’evento storico, iniziato domenica 27 settembre e concluso domenica 4 ottobre, sono state coinvolte molte associazioni del territorio che hanno rievocato le atmosfere e le sensazioni che si potevano vivere in epoca medievale, tra i partecipanti: gli Arceri Storici Turris Maioris, l’Ass.ne Borgo Antico, gli sbandieratori e musici Florentinum, i Falconieri di Melfi. Una rievocazione che è entrata nel vivo anche con il virtual tour multisensoriale a cura del Comitato “Insieme per Fiorentino”, attraverso l’utilizzo di particolari occhiali 3D in grado di far visualizzare il Parco Archeologico di Fiorentino di Puglia com’era al tempo di Federico II. Molti presenti anche al concerto Ludus Musicalis Federicianum eseguito dalla Camerata Mvsica Antiqva, unico ensemble nella Provincia di Foggia che suona su strumenti originali e antichi, e allo spettacolo teatrale “Harem” di e con l’attrice Carla De Girolamo.

Nonostante i numerosi secoli trascorsi, Castel Fiorentino ha ancora da raccontare tra i suoi ruderi. Circa dieci anni fa, proprio sul sito archeologico di Fiorentino, il noto archeologo Francesco Paolo Maulucci ha rinvenuto il fondo di un piatto con il simbolo della triplice Cinta Sacra, segno che il luogo era frequentato dai Templari, e una maschera funeraria che potrebbe riprodurre le sembianze dello Stupor Mundi sul letto di morte.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola

FOTOGALLERY VITTORIO AGRICOLA