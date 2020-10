Tedeschi e americani a Manfredonia nel racconto dell’Arcivescovo Cesarano

QUELL’AUTUNNO del ’43 drammaticamente in bilico tra occupazione tedesca e arrivo degli angloamericani. La seconda guerra mondiale era ormai alle battute conclusive. L’armistizio dell’otto settembre aveva messo al bando gli ex alleati germanici. L’esercito tedesco battuto su tutti i fronti europei, era allo sbando inseguito dalle truppe alleate angloamericane supportate dai partigiani. Nella frettolosa fuga, i tedeschi lasciavano terra bruciata disseminata da uccisioni spesso immotivate.

L’OCCUPAZIONE tedesca a Manfredonia si era fatta più assillante e minacciosa. La città viveva nell’incubo e nel disagio diffuso, senza acqua e corrente elettrica; anche la posta e i treni si erano fermati. Iniziava un lungo periodo protrattosi fino alla metà di ottobre vissuto tra conflitti armati, saccheggi, minacce di fucilazioni, rapimenti di ragazze, morti, bombardamenti, cannoneggiamenti che hanno abbattuto il faro, quattro navi affondate in porto e due pescherecci incendiati, i moli del porto, il castello e i punti nevralgici della città minati. Una città e una popolazione prostrata, sotto scacco.

UN PERIODO tra i più disastrosi della storia di Manfredonia, forse paragonabile solo a quello dell’agosto del 1620 quando i turchi misero a ferro e fuoco la città e uccisero gran parte degli abitanti. La storiografia locale si è poco o niente occupata di quel momento tanto raccapricciante che ancora una volta ha messo a dura prova la resistenza e la capacità di reagire dei manfredoniani.

A FORNIRE una documentazione degli avvenimenti di quei giorni, sono stati due prelati, l’arcivescovo Andrea Cesarano e il canonico don Silvestro Mastrobuoni che hanno lasciato due distinti diari nei quali appuntavano man mano che accadevano, gli episodi dei quali erano testimoni, spesso protagonisti. In particolare mons. Cesarano i cui autorevoli interventi e gli incredibili stratagemmi escogitati hanno consentito che la situazione precipitasse, evitato non poche tragedie a cominciare dal disinnesco delle mine al porto e al castello. Sarà insignito della medaglia d’argento per meriti civili.

QUELLA di Cesarano e Mastrobuoni è una cronaca palpitante, drammatica, in presa diretta, da cui trasparire l’ansia e il terrore che incombeva su quei giorni. Il racconto di Cesarano si ferma all’arrivo degli americani il 28 settembre quando inizia l’occupazione alleata rivelatasi ben diversa da quella tedesca. Tra le curiosità quella della presenza di militari “negri”. Le notazioni di Mastrobuoni vanno oltre per accennare ad alcune vicende che hanno avviato alla normalità la vita cittadina.

DOPO la visita del principe ereditario (4 ottobre) e di sua maestà il Re (7 ottobre), il 9 ottobre veniva arrestato il podestà Pietro Pagano e l’ingegner Cappiello perché fascisti (saranno scarcerati dopo alcuni giorni). Commissario prefettizio è stato nominato l’avv. Michele Lanzetta. E’ stata tolta dalla piazza antistante il municipio la targa “Piazza della Rivoluzione” e si sono aperte le iscrizioni al nuovo partito “Fronte nazionale di azione”, referenti sono l’avvocato Lanzetta, l’ingegnere Gatta, l’avvocato Donnamaria, il dottor Porreca poi ritiratosi. Tornano l’acqua, la luce ed altri servizi. Dopo un avvicendamento con Antonio Ferrara a commissario prefettizio, Lanzetta diventa sindaco nel febbraio 1944 sostenuto dagli alleati, ma nell’ottobre del ’44 è sostituito da Giuseppe Gatta eletto dal “Comitato di liberazione” formato dai partiti: Democratico cristiano, Democratico liberale, Repubblicani, Socialista riformista, Socialista unitario, Comunisti. Rimase in carica un anno e dopo un altro anno di commissariamento prefettizio (Angelo Donnamaria) si tennero le prime elezioni amministrative. Iniziava l’era democratica.

Michele Apollonio