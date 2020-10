Ultim’ora: a Manfredonia oggi +9 positivi Covid. “Due gruppi familiari”

Manfredonia, 06 ottobre 2020 (14:41). Aumentano i casi di positività al nuovo coronavirus a Manfredonia. Da esclusiva StatoQuotidiano.it, oggi sono state riscontrate 9 positività di cittadini residenti e/o nativi nell’area del comune sipontino. Si tratta di due famiglie, di due nuclei familiari distinti e separati. Al momento non si hanno ulteriori notizie.

Per il totale dei positivi a Manfredonia, al 30 settembre 2020 la Prefettura di Foggia ha riportato 31 come numero complessivo (37, compreso i casi di isolamento e ricovero). Da raccolta dati di StatoQuotidiano, che ha sempre anticipato correttamente i dati in oggetto, ad oggi (rispetto al 30 settembre, dove erano stati registrati già 31 positivi) andrebbero considerati almeno 41/42 casi a Manfredonia.

Per gli altri Comuni del territorio: attesa per referti relativi a Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta. Al momento, la situazione Covid per gli stessi Comuni resta invariata.

Nessun caso negli istituti scolastici di Manfredonia, tra docenti, alunni e personale scolastico. Da evidenziare come ad oggi non risultano docenti, alunni, personale scolastico risultati positivi al nuovo coronavirus di istituti dell’area di Manfredonia. Numerose le richieste di tamponi per situazioni febbrili di alunni, ma al momento non si registrano positività.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it