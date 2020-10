Manfredonia, 06 ottobre 2020. Ancora positivi Covid a Manfredonia. Oltre ai 9 casi riscontrati in giornata, due famiglie “distinte e separate”, ci sono 2 nuove positività registrate in serata. Una riguarderebbe un alunno frequentante il corso serale dell’industriale nell’I.I.S.S. “Rotundi-Fermi”. Per le relative sanificazioni, la classe è stata chiusa, e sono state sospese le attività didattiche. Seguono aggiornamenti.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it