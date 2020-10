Virologa cinese fuggita in Usa: “Il virus è artificiale”

(adnkronos, 5 ottobre 2020) “Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista cinese”. Lo dice a La Verità Li-Meng Yan, virologa, prima firmataria del Rapporto Yan (un paper di 26 pagine sul coronavirus), convinta che “si sia creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori”. La virologa afferma di aver iniziato le ricerche sul Covid-19 “il 31 dicembre” scorso, “prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero l’annuncio ufficiale del primo caso accertato, che addirittura risale al 16 novembre” e precisa che svolgeva le sue ricerche “nel laboratorio dell’Organizzazione mondiale della sanità presso l’università di Hong Kong”. Ha lavorato fino alla primavera nel dipartimento di Salute pubblica della Hong Kong University. Ora è a New York, vive “sotto la protezione del governo degli Stati Uniti”.

“Nessuno dice la verità. Il governo cinese, l’Oms, il mondo scientifico – afferma – Ho studiato il genoma del Sars-Cov-2 e quel corredo cellulare non esiste in natura. E’ molto simile a un virus in possesso di un laboratorio di ricerca militare, un Sars-like-Cov isolato anni fa, chiamato Zc45/Zxc21”