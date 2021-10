STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 06 ottobre 2021. Per la Festa dei lettori 2021 dei Presidi del Libro, il Presidio del libro di Manfredonia ha scelto di percorrere la strada meno battuta, per dirla con le parole del poeta Robert Frost: coniugare la spada e il pennello ossia la vis del guerriero e l’armonia dell’arte. si è scelto quindi di intitolare l’evento Bushido nel XXi secolo fra Occidente e Oriente.

Il bushido (武士道) via (o morale) del guerriero è un codice di condotta e uno stile di vita adottato dai samuari. E’ simile al concetto europeo di cavalleria e a quello romano del mos maiorum. La vera forza d’animo è quella capace di riconoscere la bellezza. Un vero guerriero sa che usare la forza è l’ultima delle possibilità, non la prima. Il Presidio di Manfredonia ha ritenuto interessante offrire alla cittadinanza un percorso culturale sul vero significato delle arti marziali che mai si coniugano con la violenza. Il violento è un debole, anche se pericoloso per la società e gli altri. Triste coincidenza con i fatti di cronaca giovanile accaduti recentemente in città.

Per offrire una maggiore fruizione alla cittadinanza quest’anno si è scelto di creare un evento on line sotto forma di salotto letterario in cui in circa mezz’ora con la presenza degli autori si è parlato di tre libri. Media partner la testata giornalistica Stato Quotidiano, da sempre attenta ai contenuti proposti dal Presidio del Libro di Manfredonia.

Il confr onto e approfondimento fra Occidente e Oriente è stato possibile grazie alla presenza del Maestro Manrico Erriu,

samurai della famiglia Kitamura Ryu, fondatore della Bushido Tactis, autore di due dei libri presentati, uno vertente sulla strategia di combattimento e l’altro sulla spiritualità: Nel dubbio uccidi. L’arte dell’inganno. Autobiografia di uno stratega (2019) e Shugendo I poteri mistici dei Kitamura: Morire umani, rinascere shugenja, immortali (2020).

Entrambi i volumi sono entrati nella top 10 vendita di settore su Amazon.

Il terzo libro presentato, Minischerma Sipontina. Dialoghi sui Cavalieri di Umiltà. Origini evoluzione e attualità. (2021), è un prodotto tutto sipontino a partire dall’argomento, la Minischerma Sipontina, disciplina agonistica riconosciuta da Asi- Coni, che nasce dall’arte popolare locale del bastone e del coltello e originata storicamente dai Cavalieri di Umiltà, consorteria alta che condivide con la camorra storica le origini nel 1427 prima a Napoli e poi nel Meridione d’Italia. Sipontini gli autori: il professore Vittorio Tricarico e il Maestro Giuseppe Vuovolo, fondatore della Accademia Onore e Umiltà. Sipontina infine anche la casa editrice: Idrate Pensate Edizioni.

L’evento dei Presidi del Libro di Manfredonia è stato realizzato in collaborazione con: Accademia Onore e Umiltà, Budo Tactics, Cinemadonia, Stigmamente aps, PalaTomaiuolo asd e Idrate Pensate Edizioni.